Pourquoi regarder "Bref 2" sur Disney+ ?.  Orelsan en est ému, il y a trois Normands en vedette et un crossover mythique !

Treize ans après la fin de la première saison, Bref revient avec un format réinventé. Fini les épisodes ultracourts de quelques minutes : Disney+ a mis les moyens et propose des épisodes de 30 à 40 minutes. Un choc pour les fans de la première heure, mais une évolution qui pourrait donner un nouveau souffle à la série.

D'ailleurs, ce retour n'a pas été une mince affaire. Lors de l'avant-première, le producteur a expliqué : "Ça fait 4 ans qu'on travaille sur ce projet, 80 jours de tournage, 180 comédiens, 300 décors." Autant dire que ce n'est pas juste une opération nostalgie.

Orelsan approuve, et il n'est pas le seul

On le sait, Orelsan a toujours été un grand fan de Bref. Mais cette fois, il ne se contente pas de regarder la série : il y participe ! Présent à l'avant-première avec son acolyte Ablaye et son producteur Skread, il a partagé son enthousiasme sur Instagram : "J'ai vu les 3 premiers épisodes de Bref 2, franchement c'est ouf, félicitations Kyan et Navo et la team, j'étais ému."

Dans la bande-annonce, on aperçoit aussi Jonathan Cohen, qui reprend son rôle mythique de Serge le Mytho, et bien sûr, Orelsan qui devrait renouer avec son personnage de Bloqués, toujours accompagné de Gringe. Un crossover qui sent bon l'humour absurde et les punchlines délirantes.

Baptiste Lecaplain, un Normand en pleine réinvention

Autre visage bien connu de la série originale : Baptiste Lecaplain. Originaire de Mortain (Manche), l'humoriste et comédien était déjà présent dans Bref, où il jouait un coloc déjanté et pas toujours très futé. Mais surprise : dans la bande-annonce de cette nouvelle saison, son personnage semble avoir évolué. Adieu la coloc initiale, "Je" (le narrateur) a une nouvelle compagne d'appartement, mais alors quel rôle aura Lecaplain cette fois-ci ? Mystère…

Un rendez-vous à ne pas manquer

Bref 2 s'annonce comme l'événement série de ce début d'année. Entre nostalgie, humour ciselé et quelques surprises bien senties, Kyan Khojandi et Bruno Muschio semblent avoir trouvé la recette parfaite pour un retour réussi. Et avec un casting aussi dingue, impossible de passer à côté.

Rendez-vous le 14 février sur Disney+ pour voir si cette nouvelle saison tient toutes ses promesses !

