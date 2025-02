Caen. Jonathan Cohen, Orelsan, Prime Vidéo et un léopard… Mais quel est ce mystérieux projet annoncé pour février ?

Sur ses réseaux sociaux, Orelsan a posté une nouvelle vidéo avec Prime Video et Jonathan Cohen. Ça ne vous dit rien ? Pourtant, cette vidéo mystérieuse, accompagnée de la simple légende "27/02", promet des surprises. Alors, qu'est-ce qu'on nous mijote ? Un documentaire sur la création d'un de ses morceaux ? Ou alors une nouvelle collaboration avec Jonathan Cohen, alias Fucking Fred, personnage iconique de sa tournée ? C'est le flou total, et ça nous rend fous de curiosité.

Orelsan + Jonathan Cohen = Le duo qui fait rêver

Vous vous rappelez de Bloqués, la mini-série avec Jonathan Cohen et Orelsan et Gringe sur Canal + ? Une vraie pépite. Leur alchimie était tellement évidente que maintenant, on se demande si leur amitié ne va pas se retrouver au cœur de ce mystérieux projet. L'image d'Orelsan, avec son humour décalé, et Cohen, avec ses personnages déjantés, c'est la recette parfaite pour nous tenir en haleine.

"Fucking Fred, comme un léopard"… Mais pourquoi un léopard ?

Le titre mystérieux à la fin de la vidéo est aussi intrigant que la vidéo elle-même : "Fucking Fred, comme un léopard". On vous laisse imaginer les théories qui fusent ! Un documentaire sur l'histoire de Fucking Fred ? Ou peut-être un focus sur ce fameux léopard qui a fait son apparition dans le teaser de l'année, et dont on vous parlait ce matin ? Il y a de quoi se poser des questions, et les fans s'en donnent à cœur joie.

27/02 : C'est pour bientôt, alors patience…

Le 27 février approche à grands pas et Orelsan a réussi son coup : il a semé le doute dans toutes nos têtes. Si la vidéo énigmatique est une bande annonce pour un documentaire, on a aucune idée de ce qui se trouve à l'intérieur. C'est clair : Orelsan sait comment gérer le suspense. On a tous hâte de découvrir ce qui se cache derrière ce titre et ce teasing bien ficelé.