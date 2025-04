People. Collaboration ou projet secret en préparation ? Pierre Garnier, Orelsan et Joseph Kamel étaient réunis en Normandie

Quand trois figures de la scène musicale française — Pierre Garnier, Orelsan et Joseph Kamel — se retrouvent dans un resto de fruits de mer sur la côte normande, les fans n'ont qu'une seule question à la bouche : "Et si un feat était en préparation ?"

Le lieu du crime ? La Réserve Péché Iodé, à Merville-Franceville-Plage, où une photo postée sur Instagram a mis le feu aux poudres. Les trois artistes, hilares, entourés d'une petite équipe bien connue des fans d'Orelsan, dont Ablaye et Skread, ont déclenché une avalanche de spéculations.

Pierre Garnier, Orelsan et Joseph Kamel ensemble… et si c'était pour un feat ? - La Réserve Péché Iodé

Orelsan, le "boss" respecté par tous

Pas besoin de présenter Orelsan, le rappeur de Caen devenu légende vivante. Mais ce qu'on sait moins, c'est à quel point il inspire la nouvelle génération.

Joseph Kamel ne s'en cache pas : en interview, il l'a surnommé "le boss" avec une admiration sans détour. Et il a même posté une reprise touchante d'un morceau d'Orelsan sur TikTok pour fêter son retour à… Caen évidemment.

Pierre Garnier : fan de rap et de… Notes pour trop tard

De son côté, Pierre Garnier a plusieurs fois confié que certaines chansons l'ont aidé à traverser des moments de galère émotionnelle. Parmi elles ? Humanoïde de Nekfeu et Notes pour trop tard d'Orelsan.

"Ces deux chansons-là, je les écoutais beaucoup quand je n'allais pas bien pour des peines de cœur", a-t-il raconté. Des confessions qui montrent à quel point Orelsan a marqué son parcours personnel… et probablement artistique.

Une apparition commune qui ne doit rien au hasard ?

Les trois artistes ont récemment été aperçus ensemble au Zénith de Caen lors du concert de Julien Doré, un moment qui a renforcé le sentiment d'une tribu artistique locale très soudée.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Orelfan (@orel_faan)

Mais la photo à la Réserve Péché Iodé, elle, a carrément lancé la machine à rêves. D'autant plus qu'Ablaye, très proche d'Orelsan, a lui-même publié une vidéo TikTok… et qu'il like tous les commentaires évoquant une collaboration. Autant dire que les fans ne dorment plus.

"Pierre, t'as un discours ?" – "C'est super"

C'est peut-être une petite phrase balancée pour rire. Mais pour les internautes, tout est signe. Dans une courte vidéo, on entend Orelsan demander à Pierre : "Pierre, t'as un discours ?" ce à quoi il répond "C'est super", avec un sourire malicieux.

Un teaser caché ? Une manière de semer encore un peu plus le doute ? Ou juste trois potes qui passent une bonne soirée ? En tout cas, le mystère reste entier… et les réseaux s'emballent.

Une collab normande qui pourrait tout exploser ?

Les ingrédients sont là : trois artistes talentueux, un attachement fort à leur région, une admiration mutuelle... Que ce soit dans la chanson, le rap ou la pop, chacun a trouvé sa voix — et ensemble, ils pourraient en créer une nouvelle, inattendue, puissante et touchante (et surtout 100% normande !).

Alors, à quand l'annonce officielle ? On reste connectés.