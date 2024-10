Musique. Quels sont les Normands présents parmi les artistes préférés des Français ?

Pour la sixième année consécutive, le baromètre RIFFX, réalisé par l'institut de sondage YouGov, a dévoilé les artistes francophones préférés des Français, et parmi eux, plusieurs visages bien connus de la scène normande. Ce sondage a été réalisé auprès d'un panel de 1 000 personnes représentatives de la population, portant sur 356 artistes de tous horizons. Un véritable reflet des goûts musicaux des Français, où la Normandie brille à travers certains de ses talents.

Gérard Lenorman : une légende toujours au top

Originaire de Bénouville, Gérard Lenorman continue de toucher le cœur des Français avec ses chansons intemporelles. Le chanteur de La ballade des gens heureux s'est forgé une carrière solide depuis les années 70, et même aujourd'hui, il reste un pilier de la chanson française. Une 65e place bien méritée.

Pierre Garnier : la voix du renouveau

On le connaît bien chez Tendance Ouest : Pierre Garnier est un autre talent normand à figurer dans le classement. Issu de la nouvelle scène, ce chanteur mélange des influences modernes tout en restant ancré dans la tradition musicale francophone. Le gagnant de la "Star Academy" s'est hissé à la 116e place pour son entrée au classement !

Orelsan : le roi du rap normand

On ne présente plus Orelsan, le rappeur caennais dont les albums enchaînent les succès. Véritable phénomène de la scène musicale, il incarne à lui seul l'évolution du rap français, avec des textes parfois profonds, parfois moins, et un regard souvent critique sur la société. Toujours aussi populaire, Orelsan continue de faire vibrer ses fans avec son style unique, à la 74e place.

Petit Biscuit : l'électro made in Rouen

A seulement 18 ans, Petit Biscuit, alias Mehdi Benjelloun, a conquis la scène internationale avec son électro douce et envoûtante. Originaire de Rouen, ce prodige a déjà fait danser des millions de personnes à travers le monde. Ses morceaux, comme Sunset Lover, continuent de tourner en boucle dans les playlists. Il est à la 139e place.

Des passages remarqués à Tendance Ouest

Tendance Ouest a accueilli au fil des années une foule d'artistes à travers des lives, des concerts ou des interviews. Parmi eux, des noms incontournables comme : Santa (Hyphen Hyphen), Claudio Capéo, Julien Doré, Slimane, Louane, Clara Luciani, Nolwenn Leroy, Kyo, Olivia Ruiz, Axelle Red, Kendji Girac, Gims, Amel Bent, Jérémy Frérot, Eddy de Pretto, Black M, Benjamin Biolay, Calogero, Mika, MC Solaar, Natasha St-Pier, Christophe Willem, Superbus, Patrick Bruel, Matmatah, Gaëtan Roussel avec Louise Attaque, et bien d'autres.

