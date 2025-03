Normandie. "Michel a lancé la tortue !" : les anecdotes derrière le clip touchant de "Petit Frère" de Joseph Kamel

Tout commence par un défi lancé par le YouTubeur Ben Nevert : dire "je t'aime" sincèrement à quelqu'un sur scène. Joseph Kamel relève le challenge et choisit son petit frère, Michel. L'émotion est tellement forte qu'il en pleure. Ce moment intense devient alors une évidence : il faut en faire une chanson. C'est ainsi que naît Petit Frère, une déclaration bouleversante sur leur lien indéfectible.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Joseph Kamel (@josephkamelmusique)

"Depuis le premier jour, on a tout vécu ensemble"

"Quand j'étais gosse, mon père m'a dit

Que j'aurais des tas d'amis

Mais que ce sera jamais mieux qu'un frère"

Dès les premières notes, Joseph Kamel plonge dans leur histoire commune. Nés en Egypte, les deux frères grandissent ensemble, déménagent à Caen, et affrontent la vie à deux.

"J'ai pris des coups et toi aussi

Mais si on est encore ici

C'est parce qu'on était deux sur Terre"

Une complicité indestructible qui traverse les épreuves et les années.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Joseph Kamel (@josephkamelmusique)

Un clip 100% nostalgie et dessins animés

"Mon frère et moi, on a un peu grandi avec des dessins animés, donc ça me paraissait logique que le clip de cette chanson en soit un aussi." Réalisé par la talentueuse illustratrice Johanna Gousset, le clip est entièrement dessiné à la main. Chaque plan est un condensé de souvenirs : les fous rires, les premiers matchs de foot improvisés dans le salon, les aventures de l'enfance. Un vrai plongeon dans l'univers des frères Kamel.

L'anecdote improbable… et la tortue qui tombe du ciel

Mais ce qui nous fait craquer, ce sont les anecdotes croustillantes derrière cette belle histoire. Et la plus dingue de toutes ? Celle de la tortue. "Quand on était petit, on avait une tortue. La tortue, je l'aimais trop. Une petite tortue de terre…" commence Joseph. Mais Michel, inspiré par un épisode des Tortues Ninja, a une idée lumineuse : "Dans l'épisode, la tortue elle saute du troisième étage… et j'avais 4 ans !"

Sans hésiter, Michel prend la tortue et la lance. "Et on ne l'a jamais retrouvée !" Depuis ce jour, ils pensent toujours à cet inconnu qui a peut-être vu une tortue tomber du ciel et qui raconte encore cette histoire à ses amis : "Je vous jure ! Un jour, une tortue est tombée du ciel !"

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Joseph Kamel (@josephkamelmusique)

"Moi j'aurais rien fait sans mon frère"

Les paroles de la chanson résonnent encore plus fort après avoir découvert l'histoire derrière Petit Frère.

"Chaque fois que tu te sens seul

Oublie pas que j'ai pour toi tout le temps du monde

Oublie pas que mon cœur bat pour que le tien réponde."

Une déclaration d'amour fraternelle qui touche en plein cœur et qui rappelle que, quoi qu'il arrive, un frère, c'est pour la vie. "Le monde a bien fait de te faire", chante Joseph Kamel… et on est bien d'accord !

A découvrir sans attendre : le clip émouvant de Petit Frère !