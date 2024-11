[Vidéos]. M. Pokora et les Normands Pierre Garnier et Joseph Kamel affrontent des légendes du football pour la bonne cause

Le Foot Concert est un événement organisé par l'association Huntington Avenir à Lyon, et allie deux univers : deux heures de futsal, suivies de deux heures de concert. Cette année, des personnalités de premier plan se sont jointes à la cause, notamment Pierre Garnier, le jeune chanteur sourdin, accompagné de l'icône de la pop M. Pokora, parrain de cette édition, et de Joseph Kamel, mais aussi Zazie, Amel Bent et bien d'autres (Fabien Barthez, Robert Pires, Ycare, Cali, Jérémy Clément, MC Solaar, Ridsa, Corentin Tolisso, Grégoire, Christian Karembeu, Gauvain Sers, Sidney Govou, Jean-Baptiste Maunier, Merwan Rim, Grégory Coupet, Mikelangelo Loconte, Rémy Vercoutre, Esmée, Ludovic Giuly, Maxime Gonalons, Charlie Oz, Clément Grenier, etc.). Les chanteurs et les sportifs ont partagé la scène et le terrain avec d'autres figures emblématiques du sport comme Alexandre Lacazette (attaquant de Lyon), et ont marqué les esprits dans cette LDLC Arena en ébullition.

Un événement pour un soutien essentiel

Créé il y a près de 20 ans à l'initiative de Joël Bats, ancien gardien de l'équipe de France, et Michael Jones, guitariste passionné de football, le Foot Concert vise à récolter des fonds pour améliorer la prise en charge des malades de Huntington. Grâce aux fonds récoltés lors des neuf précédentes éditions, l'association a pu ouvrir un pôle social national et la première unité d'accueil dédiée aux malades, offrant aux familles un répit précieux. Cependant, les besoins restent immenses, et cet événement est essentiel pour continuer à soutenir les familles touchées par cette maladie neurodégénérative.

Une tradition solidaire qui perdure

Au fil des années, le Foot Concert est devenu un rendez-vous incontournable, non seulement pour les fans de sport et de musique, mais aussi pour tous ceux qui souhaitent soutenir les familles affectées par la maladie de Huntington. Chaque édition permet à de nouvelles générations de bénéficiaires de recevoir le soutien nécessaire. Comme l'indique l'association Huntington Avenir sur son site officiel, "18 ans plus tard, les besoins sont toujours criants… Remontons sur scène !"

Retour sur nos stars Normandes

L'équipe de Pierre Garnier a fini en finale, et termine deuxième. Le chanteur sourdin a marqué deux buts, dont un tir au but.

Les deux Normands étaient très complices tant sur le terrain que sur la scène

Malgré un léger oubli des paroles lors de la chanson collective