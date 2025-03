Musique. Pierre Garnier enflamme le Zénith de Caen : retour sur une soirée 100% normande et 1 000% émotion !

Hier soir, mercredi 26 mars, le Zénith de Caen a tremblé sous les acclamations d'un public surchauffé. Et pour cause : Pierre Garnier était "à la maison". Un concert à guichets fermés, une ambiance électrique, des fans normands prêts à tout donner… Bref, une soirée gravée dans l'histoire du Zénith !

Dès son entrée en scène, le ton était donné : maillot du Stade Malherbe Caen sur les épaules, floqué "Merci Caen", numéro 14 (pour le Calvados, bien sûr) et la date du concert. Un hommage qui a fait vibrer la salle d'une seule et même voix.

Pierre Garnier et Caen : une histoire d'amour en musique

"Incroyable d'être à la maison ce soir !" a lancé l'artiste, visiblement ému. Car si Pierre Garnier a conquis la France entière, il reste avant tout le chouchou des Normands. Ici, on l'aime, on le suit, on le soutient.

Et mercredi 26 mars 2025, l'amour était réciproque. Chaque chanson était reprise en chœur, chaque mot scandé, chaque note applaudie. De Adieu nous deux à Ceux qu'on était, le public connaissait absolument tout, y compris les backs. Oui, Pierre Garnier jouait bien "à domicile", et ça s'est ressenti !

Des moments magiques et des vidéos qui enflamment les réseaux

Les vidéos tournent en boucle sur les réseaux sociaux, et les fans ne s'en remettent toujours pas. Mention spéciale à la clôture du show, avec Ceux qu'on était chanté à l'unisson, un Zénith entier illuminé de flashs de téléphones, et Pierre Garnier visiblement touché. Frissons garantis.

Autre moment fort : Adieu nous deux, repris par un public survolté, transformant la salle en véritable stade de football. Car oui, hier soir, c'était un peu un match gagné d'avance : Pierre Garnier, chez lui, devant les siens, avec un amour électrique dans l'air.

Pierre Garnier et Caen : une épopée qui ne fait que commencer

Hier soir, on n'a pas seulement assisté à un concert. On a vécu un véritable moment d'histoire musicale normande. Pierre Garnier, enfant du pays, star confirmée, a prouvé une fois de plus que Caen et lui, c'est pour la vie.

Alors, à quand le retour "à la maison" ? Parce que nous, on en redemande déjà !