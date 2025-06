People. En pleine tournée, le Normand Pierre Garnier crée la surprise avec un ancien de la Star Academy

Propulsé sous les projecteurs grâce à la "Star Academy" 2023, Pierre Garnier, originaire de Villedieu-les-Poêles (Manche), n'a jamais quitté le cœur du public (et surtout des Normands !) depuis sa victoire. Avec sa voix sincère et son charisme discret, il est devenu en quelques mois l'un des jeunes artistes les plus populaires de la scène francophone.

Une tournée à guichets fermés dans toute la francophonie

Lancé le 10 janvier, son Chaque Seconde Tour affiche complet presque partout. De la Réunion à la Belgique, en passant par le Luxembourg, les fans se ruent sur les billets. Face à l'enthousiasme, plus de 50 dates supplémentaires ont été ajoutées. Déjà passé par la Normandie, il reviendra d'ailleurs à Caen le 11 juin.

Et malgré cette effervescence, Pierre Garnier reste fidèle à ses racines, musicales et humaines.

Pierre Garnier invite Julien Lieb pour un moment fort en émotion

Vendredi 30 mai, au Zénith de Pau, les fans présents ont eu droit à un instant suspendu. En pleine tournée, Pierre a fait monter sur scène Julien Lieb, son ancien rival et ami de la "Star Academy".

Les deux finalistes de l'édition 2023, que Pierre avait remportée avec un peu plus de 55% des voix, ont interprété ensemble Casser la voix de Patrick Bruel. Le duo, à la fois sincère et intense (et surtout iconique) de la finale, a touché en plein cœur le public.

"Je pleure toutes les larmes de mon corps", "La complicité entre eux est incroyable" : les réactions pleuvent sur X (ex-Twitter), où la vidéo du moment devient virale. On espère nous aussi une surprise lors de sa date normande !

Julien Lieb et Pierre Garnier : une amitié scellée sur scène

Julien Lieb (de son vrai nom Julien Liebermann) partage avec Pierre plus qu'un parcours similaire. Leur amitié, née entre les murs du château de Dammarie-lès-Lys, a survécu à la pression du concours, à la médiatisation et à la distance. Et ils partagent les ondes de Tendance Ouest !

La surprise offerte par Pierre Garnier est donc plus qu'un simple clin d'œil à leurs débuts : c'est un hommage à une amitié née sous les projecteurs, mais qui semble bien ancrée dans le réel.

Et maintenant ?

Alors que la tournée se poursuit à travers l'Hexagone, une chose est sûre : Pierre Garnier ne compte pas s'arrêter là. D'autres surprises sont à prévoir, et ses fans sont prêts à tout pour être au rendez-vous.