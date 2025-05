People. Sophie Davant : sa maison en Normandie, son refuge en amoureux (et en famille !) avec William Leymergie

Quand elle n'est pas sur un plateau de télé, Sophie Davant recharge ses batteries dans sa maison de Villerville, un village au charme discret, niché sur la côte du Calvados. Ce petit coin de Normandie, situé entre Honfleur et Trouville. On peut donc dire que l'animatrice culte est devenue depuis quelques années déjà une Normande d'adoption !

Le décor y est apaisant : des ruelles tranquilles, une lumière douce et la mer toute proche, que nous connaissons bien en Normandie (et qui fait envie à nos voisins parisiens).

Villerville, berceau d'inspiration et d'intimité

Amatrice d'art et de littérature, Sophie Davant s'est laissée séduire par la lumière si particulière de la Côte Fleurie, chère aux peintres impressionnistes. Son refuge est situé non loin de Vasouy ou Honfleur, villages autrefois prisés par Boudin ou Monet.

"C'est vraiment une belle région", souligne-t-elle dans Gala, qui l'a interrogée sur ce lieu de cœur. Ici, elle aime lire, écrire, flâner ou tout simplement savourer le calme, loin des tournages et des paillettes. Une douceur de vivre qui s'est révélée particulièrement précieuse pendant le confinement de 2020.

Une maison à l'image de Sophie Davant : sobre, chaleureuse et accueillante

La décoration de sa résidence secondaire est à la fois épurée et chaleureuse. Des tons neutres, du bois clair, des bougies, des coussins douillets… Un univers simple et cosy, fidèle à sa personnalité.

En tant qu'ex-animatrice d'"Affaire Conclue", elle a même enrichi son intérieur de quelques coups de cœur glanés pendant l'émission.

"Il m'est arrivé de craquer pour une lampe, pour des petits tableaux aussi, raconte-t-elle. Ce programme m'a appris à repérer l'exceptionnel", ajoute-t-elle.

Un cocon familial pour ses enfants et William Leymergie

Plus qu'une maison de vacances, c'est un lieu de retrouvailles pour toute la famille. Ses deux enfants, Valentine et Nicolas, y ont leurs repères et y passent régulièrement du temps.

"On y vit beaucoup de moments en famille, confie Valentine Sled, sa fille issue d'un précédent mariage avec Pierre Sled. C'est sympa car c'est une maison qui est ouverte à tout le monde. Il y a toujours beaucoup de passages. Quand on y va le week-end, soit ma mère est là, et si elle n'est pas là, il y a mon frère. On se croise tous là-bas, c'est un lieu où on se réunit."

On y croise donc aussi la mère de Sophie, son frère, et bien sûr William Leymergie, son compagnon, avec qui elle partage ce coin de quiétude en toute simplicité. Une histoire d'amour qui a commencé sur une note assez cocasse…

Villerville : le secret bien gardé de l'animatrice

Au fond, ce qui rend cette maison si précieuse pour Sophie Davant, c'est ce qu'elle incarne : un équilibre retrouvé entre vie publique et vie privée. Un espace loin de l'agitation parisienne, propice aux discussions profondes, aux rires spontanés et aux silences apaisants.

Ce refuge normand ne figure sur aucune carte people, mais dans le cœur de l'animatrice, il occupe une place centrale. Et si vous vous demandez où Sophie Davant se sent vraiment chez elle… C'est probablement ici, à Villerville.