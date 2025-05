Restaurant. Une nouvelle table ouvre dans le Calvados… et c'est un chef de Top Chef qui est aux fourneaux !

C'est une nouvelle qui va faire frémir les papilles des gourmets de Normandie : Lilian Douchet, ancien candidat remarqué de Top Chef, prend les rênes d'une table prometteuse, nichée entre mer et vergers. Son nom ? Unis, au sein de l'hôtel de charme Les Jardins de Coppélia, à Pennedepie, dans le Calvados.

Unis : une expérience culinaire à part

Pensée comme une table d'hôtes haut de gamme, Unis casse les codes classiques de la gastronomie. Installée en U autour des cuisines, la table permet aux convives de dialoguer avec le chef et son équipe tout en observant les gestes précis de la brigade. Une immersion totale dans l'assiette et dans l'humain.

Brunch dominical face aux vergers

Autre nouveauté qui ravira les lève-tard et les amateurs de bons produits : le brunch des Jardins. Chaque dimanche, de 10h à 14h, un buffet sucré-salé est proposé, avec des produits locaux, de saison et faits maison. Installés dans une salle lumineuse ou sur la terrasse, les visiteurs profitent d'un moment hors du temps, entre vue sur les jardins et tartines généreuses.

A Honfleur, un second restaurant s'apprête à voir le jour

Cet été, le chef et ses hôtes, Alexandra Lorin-Guinard et Grégory Guinard, passionnés de patrimoine et d'hospitalité, ouvriront La Ferronnerie, un nouveau restaurant situé en plein cœur de Honfleur, dans un ancien atelier artisanal. Le concept ? Une cuisine au feu de bois, généreuse et conviviale, accompagnée de vins d'auteurs issus de domaines indépendants. Le tout, dans un décor brut et élégant.

Qui est Lilian Douchet, le chef derrière ces fourneaux ?

Lilian Douchet s'est fait connaître du grand public lors de la saison 13 de Top Chef, mais son parcours ne s'arrête pas aux caméras. Formé dès l'adolescence en cuisine, il a affûté son style dans des maisons d'exception : L'Assiette Champenoise, Paloma, le Four Seasons George V… Rien que ça.

Aujourd'hui, il pose ses couteaux en Normandie, avec l'envie de mettre en valeur les produits du terroir et de créer des lieux sincères, vivants et joyeux.

Infos pratiques : comment découvrir Les Jardins de Coppélia ?

Les Jardins de Coppélia – 478, route du Bois du Breuil – 14600 Pennedepie

Réservation conseillée pour Unis et le brunch dominical

Site officiel