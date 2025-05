People. On connaît enfin le restaurant favori de Nicoletta… et c'est un hommage à la Normandie

Nicoletta n'a pas seulement le goût des belles chansons - elle a aussi celui des bonnes tables. Celle qui a fait vibrer des générations avec Il est mort le soleil ou Mamy Blue aime savourer les choses simples, sincères et pleines de saveurs. Et parmi son adresse favorite confiée à Gala, une se distingue par son ancrage résolument normand.

Le lieu en question ? L'auberge du mouton blanc, un restaurant historique, relancé avec passion par un trio de restaurateurs : Margot et Félix Dumant, épaulés par Tristan Lefebvre. Ensemble, ils ont redonné vie à cette institution culinaire parisienne en misant sur une carte authentique, généreuse et… résolument normande.

Des plats normands comme là-bas

La carte du restaurant fait la part belle aux classiques. On y retrouve des incontournables qui fleurent bon la mer et les vergers normands : harengs pommes à l'huile, escalope de veau à la normande, poulet vallée d'Auge, moules-frites à la crème… Sans oublier les fromages de la Maison Borniambuc et le fameux trou normand, pour les amateurs d'eau-de-vie entre deux bouchées.

Côté sucré, l'Auberge propose une teurgoule bien crémeuse, une tarte normande fondante ou encore un bread & butter pudding qui rappelle les goûters d'enfance, version bord de mer.

Une ambiance conviviale et un goût du partage

Ce que Nicoletta aime ici, c'est autant l'assiette que l'atmosphère. Dans ce bistrot normand revisité en plein cœur de Paris, au décor boisé et chaleureux, on se sent comme à la maison, en Normandie. Un lieu à taille humaine, idéal pour retrouver cette convivialité qu'elle affectionne tant.

La chanteuse, qui vit tout près, n'hésite pas à pousser la porte de cette auberge modernisée. Une adresse "refuge" en quelque sorte - clin d'œil à Mon seul refuge, l'un de ses titres emblématiques. Ici, le message est clair : la Normandie, c'est bon, et encore meilleur quand c'est chanté autour d'une bonne table.

