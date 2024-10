Mamie Tendance. Recette de grand-mère : le vrai poulet à la normande

Le Poulet Vallée d'Auge, un trésor de la Normandie, raconté par Mamie Tendance (attention, c'est une vraie Normande !) :

"Ah, ça, c'est du vrai d'chez nous ! T'imagines pas les saveurs qui sortent d'cette cocotte, hein ! Quand on s'met à cuisiner dans l'Pays d'Auge, c'est pas pour rigoler, c'est l'terroir qu'on met dans l'assiette ! J'vais t'filer la recette, mais fais bien gaffe aux étapes, pas question d'bâcler c'plat d'nos campagnes !"

La recette du Poulet Vallée d'Auge de Mamie Tendance

Ingrédients :

• 4 cuisses de poulet

• 1 pomme "du jardin, les pommes à cid' c'est l'meilleur"

• 250ml de crème fraîche épaisse "Pas l'allégée, ça n'a rien à faire ici !"

• 1,5L de cidre brut "Du bon cidre normand, pas un machin de supermarché"

• 1 pot de calvados "Ça, c'est la touche magique qui r'met tout à sa place !"

• 1 boîte de champignons de Paris ou des champignons de saison "Si t'as d'la chance d'en ramasser dans les bois, ça fait la différence !"

• Un peu de beurre "L'secret d'toutes les bonnes recettes, cha"

Préparation :

Faire dorer le poulet

Dans une grande cocotte, faites fondre une bonne noix de beurre. Mettez-y les morceaux de poulet et faites-les bien dorer sur chaque face. Ils doivent être bien croustillants avant d'ajouter le reste.

"Là, tu laisses pas brûler, hein ! Faut que ça soit juste bien doré, l'beurre doit chanter, mais pas trop fort !"

Ajouter les champignons et les pommes

Coupez la pomme en fines lamelles et ajoutez-la dans la cocotte avec les champignons. Faites revenir doucement le tout pour bien mélanger les saveurs. Quand la saison le permet, c'est avec des girolles, des chanterelles ou encore des cèpes ramassés dans la forêt que la recette prend vraiment le goût de la vallée d'Auge.

"Les pommes, c'est c'qui donne l'souvenir d'nos vergers dans l'assiette. T'sens, ça commence à sentir bon, pas vrai ?"

Mouiller avec le cidre

Versez ensuite le cidre brut pour recouvrir entièrement le poulet et ses accompagnements. Laissez mijoter à feu doux pendant 1h30, le temps que toutes les saveurs s'amalgament.

La touche finale

Après la cuisson, retirez les morceaux de poulet et mettez-les de côté au chaud. Faites réduire la sauce au cidre en augmentant un peu le feu, puis ajoutez la crème fraîche et le calvados. Laissez mijoter encore 10 minutes, pour que la sauce soit bien épaisse et parfumée.

"Ah, c'là, c'est l'truc qui fait qu'ton poulet s'ra d'la haute gastronomie !"

La sauce peut-être plus ou moins réduite selon votre convenance, mais le secret ce sont les bons ingrédients du terroir, et en particulier la viande !

Le petit truc en plus de Mamie Tendance

"Y'en a qu'disent qu'il faut flamber l'calva ou l'cidre… Moi j'te l'dis tout net, j'aime pas ça, ça t'fous l'poulet tout sec ! Prends bien d'la crème épaisse, celle du coin, chez ton maraîcher, hein ! Pas d'la crème industrielle qui tient pas l'choc, ça, c'est bon qu'pour les yaourts, pas pour mon poulet !"

Le Poulet Vallée d'Auge, une tradition normande

"Le Pays d'Auge, ça, c'est not' coin à nous, avec ses prairies, ses pommiers, et ses vaches qui donnent du lait plus riche que l'or. On a toujours eu de quoi faire un bon plat, avec c'qu'on avait sous la main : un peu d'cidre, du calvados, et des pommes bien sûr. C'est simple mais qu'est-ce que c'est bon ! On sent toute la Normandie à chaque bouchée !"

