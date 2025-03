Fête des grands-mères. Rappeuses, Miss ou encore stars d'Internet : nos mamies normandes préférées

Que seraient nos vies sans elles ? Qu'elles nous régalent de leurs petits plats, nous couvrent de cadeaux ou nous envoient leurs meilleures ondes depuis là-haut, nos grands-mères occupent une place unique dans nos cœurs. Et aujourd'hui, c'est leur jour ! L'occasion parfaite pour mettre à l'honneur ces mamies normandes qui nous ont marqués. Stars de la chanson, reines de beauté ou icônes du web, elles ont toutes laissé une empreinte mémorable.

1. Mamie Janine, la grand-mère d'Orelsan

"Mamie, je t'aime !" C'est ainsi que se conclut la chanson Défaite de famille d'Orelsan. Mais la grand-mère du rappeur caennais ne se contente pas d'être une source d'inspiration pour ses textes. Dans le clip J'essaye, j'essaye des Casseurs Flowters, c'est elle qui lui vole la vedette ! Entre une balade sur la plage et une partie de Scrabble, mamie Janine chante le refrain avec une voix autotunée. Un moment tendre et touchant, qui prouve qu'on peut avoir du flow à tout âge.

2. Nicole Belloteau, la mamie reine de beauté d'Amandine Petit

Chez les Petit, l'élégance est une histoire de famille ! Avant qu'Amandine Petit ne devienne Miss France 2021, sa grand-mère, Nicole Belloteau, avait déjà brillé sur scène. En 1963, elle était élue Reine du château de Creully, une tradition qu'elle a transmise à sa petite-fille. En 2021, lors d'une émission télé, elle a même ressorti son écharpe et sa robe de gala pour un moment émouvant. Comme quoi, la classe, c'est de famille !

3. Studio Danielle, la mamie la plus drôle des réseaux sociaux

Avec son franc-parler et son humour décalé, Danielle Renault, alias Studio Danielle (originaire du Havre), a conquis Internet. Repérée par Arthur qui filmait ses réactions du quotidien, elle est devenue une véritable star du web. Saut en parachute, séjour dans un château hanté, participation à Fort Boyard… rien ne lui fait peur ! Son rire communicatif et ses punchlines cultes en font une mamie 2.0 qu'on adore suivre.

4. La Mère Poulard, légende culinaire du Mont Saint-Michel

On ne peut pas parler de mamies normandes sans évoquer Anne Boutiaut, alias la Mère Poulard. Cette cuisinière de génie a régalé des générations de gourmands avec sa célèbre omelette soufflée, servie dans son auberge du Mont Saint-Michel depuis 1888. Plus d'un siècle plus tard, son héritage perdure et son nom reste synonyme de tradition et de gourmandise.

5. Mamie Tendance, la chef normande au parler fleuri

Si vous aimez les vraies recettes de grand-mère avec un bon accent normand, Mamie Tendance est celle qu'il vous faut. Avec son langage d'antan et son amour des traditions, elle partage ses meilleures astuces culinaires, du beurre (beaucoup), de la crème (énormément) et un soupçon de mauvaise foi ! "T'en veux du bon, gamin ? Bah, écoute mamie !"

6. La nôtre, évidemment

Parce que la plus incroyable des mamies, c'est toujours la nôtre ! Alors aujourd'hui, on leur envoie plein d'amour, ici ou là-haut. Bonne fête à toutes les mamies !