Fête des grands-mères. Les 10 habitudes cultes des mamies normandes : tu vas forcément reconnaître la tienne !

Qu'elles soient encore là pour nous offrir des caramels de leur sac ou qu'elles nous regardent de l'au d'là (avec un p'tit verre de calva à la main, on imagine bien), les grands-mères méritent qu'on leur fasse honneur. Parce qu'elles nous ont transmis bien plus que des recettes et des expressions improbables : un art de vivre normand, pur beurre, pur amour. Voici 10 choses qui font d'elles des mamies 100% Normandie !

1. Le calva, c'est la solution à tout !

Quand t'as un rhume ? Un grog au calva. Quand t'as le cafard ? Une lichette dans le café. Et avant, il paraît qu'on en mettait "un p'tit peu" dans le biberon des bébés pour les aider à dormir. Une autre époque… mais chut, mamie démentira toujours !

2. Des expressions qu'il faut traduire

"T'as l'air ben bon avec ton gilet d'travers !" (Traduction : tu ressembles à rien avec ton pull mal mis.) Ou encore "V'la ti pas qui r'pleut". Avec elles, t'as l'impression d'être dans un film en VO sans sous-titres.

3. Des surnoms à mourir de rire

Tu t'appelles Antoine ? Pour mamie, ce sera "Le petiot". T'es le dernier né de la famille ? "Le petit bézot". Tout le monde a droit à un surnom affectueux (ou pas), et personne ne peut y échapper !

4. Beurre et crème PARTOUT

Les grands-mères normandes cuisinent avec passion… et avec beaucoup, BEAUCOUP de beurre et de crème entière. "Un gratin sans crème, c'est comme une mer sans marée !" qu'elle te dit. Et tu sais quoi ? Elle a raison.

5. Son dessert signature

Tarte aux pommes, bouillie normande, teurgoule… Elle a SA recette "à l'ancienne" et personne ne la fait aussi bien qu'elle. Le secret ? "Un peu d'amour, mon p'tit gars !" (et une tonne de beurre, faut pas se mentir).

6. Les bonbons sortis de nulle part

Son sac est un vrai mystère : caramels au beurre salé, papillotes, bonbons durs dont personne ne connaît l'origine… Et surtout, les fameux santons en guimauve à Noël. Le réconfort à portée de main !

7. La reine du village

Mamie connaît tout le monde. Elle peut pas faire 10 mètres au marché sans saluer quelqu'un (la boulangère, le marchand de poisson, ce mec-là, même la fille de la femme du cousin du voisin de gauche de la tante Jeannine). Les surnoms, les potins, les alliances, elle sait tout. Et si c'était ELLE, la vraie maire du village ?

8. Son enfance… aventurière

"Quand on était petits, on jouait dans l'ancienne décharge d'Honfleur, et si on se blessait, on passait par la porte arrière de l'hôpital pour se faire soigner." Euh… pardon ? !

9. Le loto, une mission de vie

Elle joue les mêmes chiffres depuis 50 ans : ton anniversaire, le sien, celui de ses enfants. Elle n'a jamais raté un tirage et un jour, peut-être… ce sera le jackpot !

10. Le café XXL

T'as déjà vu quelqu'un boire un café dans un bol entier ? Mamie, oui. Et pour elle, c'est tout à fait normal.

Bonus : Mamie, on t'aime !

Les mamies normandes sont uniques, et elles nous manqueraient trop sans leurs petites habitudes. Alors aujourd'hui, on leur dit MERCI ! Et on leur passe un coup de fil, tiens. Parce qu'on sait que si on ne le fait pas, elle dira à toute la famille : "J'ai pas eu d'nouvelles du petiot aujourd'hui…"