Insolite. Ces mots normands oubliés sont incroyables : connaissez-vous le normandisme et la chattepelouse ?

Wikipelerin, c'est une page Instagram qu'on vous invite à suivre. Le compte, comme son nom l'indique, est un genre de "pèlerin de Wikipédia", ce site d'information qui est une mine d'or de choses utiles et moins utiles. Tous les jours, le compte propose une info insolite, plus ou moins utile, parfois un jeu de mots, trouvé sur Wikipédia. Et dans ses recherches, il a trouvé plusieurs petites pépites en lien avec la Normandie. On vous explique.

Le normandisme : bien plus qu'un accent

Par exemple, savez-vous ce qu'est le normandisme ? C'est la façon particulière qu'ont de parler les habitants de Normandie. Ne dites plus “Oula, sacré accent du bocage !” mais dites “Tu parles une belle forme de normandisme toi !”. Plus chic, non ?

Des mots qui claquent (et qui nous manquent)

Malaucoeureux : qui veut dire "facilement écœuré". Franchement, c'est pas un joli mot pour dire qu'on digère mal les huîtres ?

Heurte-pot : une personne maladroite qui, comme son nom l'indique, heurte les pots. Franchement, on adore. Bonus : on peut aussi l'utiliser comme synonyme de chat. Accessoirement.

Empommer : c'est le fait de s'étouffer en mangeant une pomme. Ça ne pouvait pas ne pas être normand. Attention aux goûters à la compote.

Nuitasson : Allez, celui-là, on vous laisse deviner. Un animal à pics ? Un bébé qui naît la nuit ? Et non, c'est quelqu'un qui vit plutôt la nuit. Plus joli qu'"insomniaque", non ?

Le verbe qui va changer vos au revoir

Tout le monde connaît "boujou", ce charmant salut normand. Mais saviez-vous qu'il existe le verbe "se boujouter" ? Oui oui, on peut se boujouter, autrement dit, se dire "boujou". Et franchement, c'est adorable.

La palme du mot le plus improbable : chattepelouse

Celui-là, il fallait le trouver. Et avant que vous n'alliez plus loin : il s'agit d'une chenille.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par WikiPèlerin (@wikipelerin)

Alors, conquis par le vocabulaire normand ? Si vous en voulez encore, filez suivre @Wikipelerin sur Insta. Promis, vous ne serez pas rien d'la gueule après ça !