Mamie Tendance. Recette de grand-mère : la vraie Teurgoule normande

La Teurgoule, ce plat emblématique de Normandie, racontée par Mamie Tendance (attention, c'est une vraie Normande !) :

"Faut que ça fleure bon la Normandie ! A Honfleur, y'avait ben des recettes, mais celle de ma mère, j'vous l'dis, c'était la meilleure d'tout l'pays ! Avec le lait qui sortait droit d'nos vaches, t'imagines pas l'arôme qu'ça faisait dans la cuisine… J'vais te filer la recette, mais r'garde bien les étapes, pas question d'rater l'plat de ton pays !"

La recette de la vraie Teurgoule de Mamie Tendance

Ingrédients :

• 2 litres de lait entier : “Si t'as pas de vaches, prends le plus riche, hein !”

• 170g de riz rond

• 170g de sucre en poudre

• 2 belles cuillères à café de cannelle : “A doser selon vot'goût, mais moi j'l'aime bien corsée !”

• Une pincée de sel

Préparation :

Préparez les ingrédients secs

Mélangez le riz, le sucre, la cannelle et le sel dans une terrine résistante à la chaleur. Utiliser une cuillère en bois pour bien répartir la cannelle, mais ne remuez pas trop fort, il faut que ce soit homogène sans briser les grains de riz. Mélangez tout ça dans un bon plat à Teurgoule.

"Une terrine bien d'chez nous, si t'en as pas, demande à ta grand-mère.”

Faire chauffer le lait

Chauffez doucement le lait dans une casserole, juste pour qu'il soit tiède, pas bouillant. Remuez régulièrement pour éviter qu'il accroche au fond. Quand le lait est bien tiède, le verser petit à petit sur le mélange riz-cannelle en remuant doucement.

"Ah, y fait pas d'bulles, hein ! L'but c'est pas de l'bouillir, y va pas s'battre avec toi l'lait !"

Cuisson lente et douce

Mettre la terrine au four à 120 °C et laisser cuire pendant 6 heures. La croûte doit se former doucement et être dorée à souhait. Ne pas ouvrir le four trop souvent pour ne pas perturber la cuisson. Surveillez seulement à la fin pour s'assurer que la croûte soit parfaite.

"Nous, on l'mettait dans l'four après l'pain, faut bien utiliser l'chaleur, cha !"

Le p'tit truc en plus de Mamie Tendance

"Moi, j'rajoute toujours une cuillère ou deux de crème fraîche dans l'lait avant d'enfourner. Avec c'qu'on vend aujourd'hui, c'est plus pareil qu'à mon époque. Faut bien compenser, sinon ça manque de richesse !"

Petite histoire de la Teurgoule

"Ce plat-là, il vient tout droit d'chez nous, et ça remonte au XVIIIe siècle. A l'époque, c'était la disette, une sacrée mauvaise année. Y'avait un gars, François Orceau de Fontette, intendant de Caen, qui a fait venir du riz et des épices pour nourrir les Normands. Paraît même que c'était une prise corsaire, piquée aux Anglais, hé, hé !"

Et la Teurgoule fut adoptée par tous les Normands, jusqu'à devenir emblématique. C'était simple et nourrissant, parfait pour réconforter et remplir l'estomac.

Et quant au nom Teurgoule… "Eh oui, Teurgoule : ça tord la goule ! C'est qu'ça fait grimacer quand c'est encore chaud, ou peut-être qu'c'est la cannelle qui surprend ceux qu'en avaient jamais goûté !"