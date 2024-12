Mamie Tendance . La véritable recette de grand-mère de bûche de Noël normande

La bûche de Noël, au départ, c't'une vraie bûche qu'on mettait à brûler dans la cheminée pour fêter l'arrivée de l'hiver. Dans l'temps, on la décorait d'fleurs, de branches d'houx et même d'fruits parfois. C'était un signe de chaleur, de lumière, et de prospérité pour l'année qui venait.

Mais avec les années, les coutumes ont changé, et voilà qu'la bûche est devenue un gâteau ! Aujourd'hui, on l'fait en forme de rouleau, comme un clin d'œil à c'qu'on brûlait avant. Et c'est l'occasion d'remettre au goût du jour une bûche qui sent bon la Normandie. Des pommes caramélisées, une crème légère au caramel, et un biscuit moelleux qui fond dans la bouche… Et une bonne dose de calva ! Si ça, ça n'réchauffe pas l'ambiance de Noël, j'sais pas c'qu'il vous faut !

Une nouvelle recette 100% normande de Mamie Tendance à rajouter à votre carnet. - Mamie Tendance

Ingrédients (6 à 8 personnes, pour régaler toute la famille) :

Pour le caramel :

200g de sucre semoule

160g de crème d'Isigny liquide (pas de la crème allégée, pas d'ça ici !)

60g de glucose

1/2 gousse de vanille

Une pincée de fleur de sel (c'est ce qui va donner le p'tit truc en plus !)

Pour le chutney de pommes :

4 pommes normandes (ben oui, faut bien ça pour le goût !)

60g de sucre semoule

80g de vinaigre de cidre normand (c'est pas du vinaigre bas de gamme, hein !)

Pour le sirop :

80g de sucre semoule

160g d'eau

10g de calvados AOP (ben oui, on fait honneur à la région !)

Pour le biscuit :

4 œufs

120g de sucre

70g de farine type 45

20g de fécule de maïs (pour que ça tienne bien, tu vois !)

Pour la chantilly :

500g de crème fleurette (tu montes ça bien, faut que ça soit bien ferme !)

Pour le dressage :

1 pomme Granny (pour la déco, faut que ce soit joli, pas qu'on dirait l'champ de bataille !)

Sucre

Préparation :

Caramel à sec :

On commence par faire un caramel à sec. Vous mettez votre sucre et votre glucose dans une casserole, vous laissez chauffer doucement, et quand ça commence à colorer, vous ajoutez votre crème bien chaude. Ajoutez une pincée de fleur de sel et la vanille, et voilà, c'est prêt !

Pommes caramélisées :

Ensuite, vous prenez vos pommes normandes, vous les pelez et vous les coupez en petits morceaux (environ 1cm). Dans une poêle, faites fondre votre sucre, et quand ça commence à caraméliser, vous ajoutez vos pommes. Laissez-les dorer un peu, puis ajoutez votre vinaigre de cidre. Laissez cuire à feu doux, et quand c'est bien caramélisé, vous mettez tout cela de côté. Laissez refroidir, sinon cela va fondre dans la bûche, et ce n'est pas l'idée.

Sirop au calvados :

Dans une casserole, faites chauffer l'eau et le sucre jusqu'à ce que ça bouille. Ajoutez votre calvados et laissez refroidir. Si vous souhaitez un petit goût de Normandie, c'est ici qu'il faut en mettre !

Biscuit cuillère :

Préchauffez votre four à 180°C. Séparez les blancs des jaunes, battez les blancs en neige bien fermes, puis ajoutez petit à petit le sucre. Ensuite, incorporez doucement les jaunes d'œufs. Tamisez votre farine et votre fécule, puis ajoutez tout cela délicatement avec une maryse. Etalez sur une plaque de cuisson et hop, au four pendant 5-6 minutes. Une fois que c'est cuit, laissez refroidir sur une grille.

Chantilly caramel :

Prenez votre crème fleurette bien froide et montez-la en chantilly. Lorsqu'elle est bien ferme, ajoutez un peu de votre caramel refroidi et mélangez doucement.

Montage de la bûche

Maintenant, on passe au montage. Prenez votre biscuit, placez-le sur une feuille de papier cuisson, retirez la feuille du biscuit et imbibez-le avec votre sirop au calvados. Etalez la crème chantilly sur une hauteur d'environ 1cm, en laissant une bordure. Puis, disposez vos pommes caramélisées dessus. Roulez le tout bien serré et placez-le sur un support à bûche. Coupez les bords pour que ce soit joli.

Décoration de la bûche

Pour la décoration, faites un caramel avec votre sucre. Quand il commence à colorer, arrêtez tout en plongeant votre casserole dans l'eau froide. Laissez refroidir, puis faites-le couler sur la bûche, de sorte à l'imbiber. Découpez des petites lamelles de pomme Granny pour finir la déco, un peu de sucre glace et voilà, c'est prêt ! Pour le vrai esprit de Noël, vous pouvez la servir avec des bâtons de cannelle ou des étoiles anisées !