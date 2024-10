Insolite. Quelles saveurs normandes pour les prochaines chips ?

Le grand concours créatif "Do us a flavor" de la marque de chips Lay's fait son retour après une pause de sept ans et invite ses fans à imaginer une nouvelle saveur de chips ! Le gagnant repartira avec un incroyable prix d'un million de dollars. Le principe est simple : chaque participant peut soumettre jusqu'à 10 idées de saveurs par jour, en précisant un nom, l'inspiration et les ingrédients.

Qui sera finaliste ?

Un jury d'experts choisira trois finalistes, dont les créations seront mises en vente dès avril 2025. Le grand gagnant sera déterminé par un vote du public et remportera le million, tandis que les deux autres finalistes gagneront chacun 50 000 dollars.

Pour stimuler la créativité des participants, Lay's proposera en édition limitée des saveurs populaires comme "Poulet et Gaufre" ou "Crispy Taco". Pour tenter votre chance, rendez-vous sur DoUsAFlavor.com avant le 21 février 2025.

Notre sélection

Chez Tendance Ouest, nous vous proposons de découvrir trois nouvelles saveurs de chips qui mettent à l'honneur nos produits régionaux afin de candidater :

• Chips Camembert & Cidre : Des chips assaisonnées de poudre de camembert crémeux, avec une touche de cidre pour une douceur légèrement sucrée. Une expérience gustative unique qui marie le salé du fromage à la douceur fruitée.

• Chips Pomme au Calvados : des chips de pomme et pomme de terre, arrosées d'une pointe de calvados, ces chips offrent une explosion de saveurs. La douceur des pommes s'allie à la chaleur du calvados pour une collation originale et réconfortante.

• Chips Coquilles Saint-Jacques & Citron : la douceur de nos trésors marins, rehaussées d'un zeste de citron, ces chips marient saveurs marines et fraîcheur. Une expérience authentique qui évoque nos côtes normandes.

C'est l'occasion rêvée de laisser libre cours à votre imagination et de faire passer vos idées de la théorie à la pratique !