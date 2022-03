Isigny-sur-Mer. Isigny Sainte Mère fête le 75ème anniversaire du débarquement à sa façon

La Normandie sera en effervescence dans quelques semaines à l'approche du 75ème anniversaire du Débarquement allié. À cette occasion, la marque Isigny-Sainte-Mère proposera des boîtes aux couleurs des GIs et des plages du DDay en édition limitée.

Comme l'explique Simon Frileux, responsable marketing et communication de la coopérative, ces fromages seront disponibles dans les grandes et moyennes surfaces de Normandie mais aussi de régions parisiennes à partir du mois de mai et jusqu'à la fin de l'été.

Simon Frileux au micro de Tendance Ouest

Sur le visuel, il sera possible de retrouver une photo emblématique de la libération avec un GI tenant un enfant dans ses bras sous un ciel chargé de parachutes et de bombardiers.

Pour l'occasion, six musées de la région se sont associés à l'opération et proposeront des bons de 2€ de réduction pour les visiteurs ayant acheté ces fromages.

Il sera ainsi possible de visiter le Normandy Victory Museum (Carentan, Manche), le Mémorial Pegasus (Ranville, Calvados), le musée d'Utah Beach (Sainte-Marie-du-Mont, Manche), le DDay Experience (Saint-Côme-du-Mont, Manche), l'Airborne Museum (Sainte-Mère-Eglise, Manche) et le musée d'Omaha Beach (Saint-Laurent-sur-Mer, Calvados).