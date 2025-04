Bonne table à Rouen. Une immersion au Japon chez Hisashii Ramen

Du nouveau rue du Gros-Horloge. Depuis jeudi 27 mars, le restaurant Hisashii Ramen remplace au n°135, le magasin Butlers qui a déménagé il y a plusieurs mois rue du Bec à Rouen. Passé la porte, on voyage au Japon. Dès qu'un client arrive, les serveurs crient en japonais "Le client est là" et les autres répondent ensuite "Bienvenue". Au niveau de la décoration, des lanternes rouges sont suspendues et apportent de la chaleur au lieu. A l'image d'un marché japonais, chaque table est associée à un stand et des petites tables collées au mur permettent de manger seul ou à plusieurs, côte à côte.

Le ramen aux raviolis aux crevettes.

Un voyage culinaire riche en saveurs

Plusieurs entrées allant de 3,50€ à 6,50€ sont à la carte : takoyaki (boulettes frites à base de poulpe), tori karaage (poulet frit japonais) et gyoza (raviolis). En plat, les ramens sont à l'honneur : au porc, au poulet ou végétariens. Les prix varient entre 13 et 17,50€. En dessert, on retrouve un cheesecake au yuzu (citron japonais) à 6€, des mochis glacés à la vanille, au chocolat (etc.) à 6€. Lors de ma venue, j'ai commencé mon repas par le Wonton-men classic à 14€, un ramen composé d'un bouillon de porc, nouilles fraîches, deux tranches de porc, deux raviolis wonton aux crevettes, de cébette et de blanc de poireau. Le bouillon était bien assaisonné et servi bien chaud. La cuisson des nouilles était maîtrisée et les tranches de porc, pas trop grasses. Moi qui ai déjà goûté plusieurs ramens à Rouen et à Paris, celui-ci n'a pas à rougir par rapport aux autres. En dessert la maison m'a gentiment offert un daifuku au matcha, un mochi au thé vert qui était bien moelleux.

Aux manettes du restaurant, c'est Daniel Ye, gérant de l'établissement. "Je voulais apporter de la nouveauté rue du Gros-Horloge et créer une ambiance japonaise dans le restaurant." Une adresse gourmande et dépaysante pour les amateurs de ramens et de la culture nipponne.

Dans le restaurant Hisashii Ramen de Rouen, les clients sont directement plongés au Japon. - Tendance Ouest

Pratique. Ouvert du lundi au dimanche,de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30.