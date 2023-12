Bonne table à Rouen. Chiba Ramen, une adresse réconfortante

Le Japon est à l'honneur au sein du restaurant Chiba Ramen. Une fois la porte d'entrée passée, on est directement transporté dans un univers nippon. Au mur, des affiches de mangas et des masques japonais sont accrochés. Et pour donner du charme au lieu, des suspensions lumineuses avec des poissons ont été ajoutées. Des effluves de plats japonais embaument la pièce et mettent l'eau à la bouche.

Des ramens traditionnels à la carte

Au menu, plusieurs spécialités originaires du Japon sont proposées. On y retrouve différentes sortes de ramens, un plat composé de nouilles, de bouillon, de légumes, agrémenté de poisson ou de viande. Les prix varient entre 11,90 et 18,90 euros. Des nouilles sautées sont aussi à la carte, avec des variantes : aux légumes à 9,90 euros, au poulet à 11,90 euros et au bœuf à 12,90 euros. En dessert, la carte est un peu plus réduite, avec un mochi glacé, un dessert japonais à base de pâte de riz gluant fourré avec une crème glacée et un daifuku, à base lui aussi de riz gluant fourré à la pâte de haricots rouges. Lors de ma venue, je jette mon dévolu sur un ramen aux légumes à 12,90 euros. Le bouillon est riche en saveurs, les légumes encore croquants, et les nouilles fondantes. Un jeu de texture donc très agréable en bouche.

Au menu, ramen aux légumes.

Au vu de la quantité du plat principal, j'opte pour un dessert plutôt léger : le mochi glacé à 3 euros. Et étant adepte des spécialités japonaises, je choisis la variante au matcha, un thé vert japonais de plus en plus utilisé en pâtisserie ou dans des boissons. J'apprécie la texture et le goût : selon les adresses, le matcha peut être plus ou moins amer.

Yurong Fu dirige Chiba Ramen. Pendant le service, elle est en cuisine. "Je prépare le bouillon pour les ramens qui sont tous faits maison", indique-t-elle. Une adresse dépaysante avec un bon rapport qualité prix à découvrir en ce mois de décembre.

Pratique. 9 Rue Beauvoisine à Rouen, 09 79 25 45 24, Ouvert tous les jours midi et soir sauf le mardi.