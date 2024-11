Bonne table à Rouen. Once udon a time, nouvelle cantine asiatique

Cette ouverture va ravir les amateurs de cuisine asiatique. Le restaurant Once udon a time, un jeu de mots avec "Once upon a time" en anglais, signifiant "il était une fois", a ouvert jeudi 24 octobre, au 6 rue des Augustins à Rouen. La porte d'entrée franchie, on entre dans un univers coloré avec des affiches en référence au Japon : le mont Fuji, le coureur d'Osaka, Saporo, la capitale d'Hokkaido et pour finir, un portrait d'un daim de Nara, le parc où ces animaux vivent en semi-liberté.

Une carte qui fait voyager

En entrée, on retrouve du karaage, du poulet frit coréen à 5 euros et des edamames, des fèves de soja à 2,50 euros. Du côté des plats, plusieurs spécialités à base d'udons, des nouilles épaisses très appréciées au Japon, sont au menu entre 9,90 et 12,90 euros. Elles sont cuisinées en bouillon ou sautées dans un wok. Lors de ma venue, je me suis laissée tenter par le karaage, que j'affectionne tout particulièrement. Il m'a d'ailleurs été gentiment offert par la maison. Les morceaux de poulet étaient tendres et la panure, bien croustillante. J'ai poursuivi le repas avec le Dan Dan, un plat à base d'udons, d'émincés de bœuf mariné, de poivre de Sichuan, d'huile pimentée, de pâte de sésame et d'ail à 12,90 euros. La cuisson des nouilles était bien maîtrisée comme l'assaisonnement, bien relevé sans être trop pimenté. J'ai ensuite terminé mon repas avec des mochis, une spécialité à base de pâte de riz gluant fourré, traditionnellement avec de la pâte de haricot rouge. J'ai opté pour les versions thé matcha et cacahuète pour changer.

Nouilles udon au bœuf.

"Avec mon associé Hugo Daniel, on voulait ouvrir un restaurant après notre voyage d'un an en Asie", raconte Gautier Desavoye, cogérant. "On s'est inspiré de nos voyages au Japon, Corée, Vietnam, et Malaisie pour créer notre carte", poursuit-il. Celle-ci évoluera d'ailleurs prochainement avec un plat et un dessert du moment.

Pratique. 6, rue des Augustins, Rouen. Du lundi au samedi de 12h à 14h et de 19h à 22h.