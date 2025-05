Caen. Une auxiliaire de vie abuse d'un homme âgé handicapé pour détourner plus de 60 000€

L'homme âgé et en situation de handicap se trouvait dans une situation de vulnérabilité. Une auxiliaire de vie n'a pas hésité à en profiter, d'après ce que relatent les policiers de Caen. Après une enquête approfondie, ils ont mis au jour une affaire d'abus de faiblesse.

Une voiture et des montres de luxe

La femme prétextait auprès du senior isolé une relation affective et l'a escroqué de près de 62 000€. Dans le détail, cela représente une voiture à 22 000€, des montres de luxe à 26 000€, et 14 000€ via ses moyens de paiement. La mise en cause est convoquée devant la justice à présent.

"L'abus de faiblesse est un délit. Si vous avez des doutes concernant un proche en situation de vulnérabilité, ne restez pas seul face à vos inquiétudes. Parlez-en et signalez-le", assurent les policiers.