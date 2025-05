Calvados. L'Assurance maladie lutte contre la fraude aux faux arrêts de travail

Dans le Calvados, comme ailleurs en France, deux types de fraudes sont principalement constatés par l'Assurance maladie. L'une concerne la fraude aux aides auditives, représentant presque 1,4 million d'euros, parmi les plus de 4 millions de préjudice détectés dans le département en 2024, un chiffre en hausse de 12% par rapport à l'an passé. L'autre fraude la plus courante concerne les assurés. "Les faux arrêts de travail représentent environ 283 000€", assure Isabelle Lebret, directrice comptable et financière de la CPAM du Calvados. "Ce type de fraude, on l'arrête dans 90% des cas."

Sur les réseaux sociaux, des personnes proposent de créer ces faux arrêts. Mais la trentaine de membres du personnel qui lutte contre la fraude possède désormais un arsenal pour lutter contre. "Nous incitons à la dématérialisation de ces arrêts, ce qui est déjà le cas 80% du temps", poursuit la directrice. Ainsi, ils ne sont plus falsifiables. Pour ceux qui délivrent encore des documents papiers, "il y aura des formulaires Cerfa sécurisés, obligatoires dès cet été".