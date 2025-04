Le Havre. Soupçons de fraudes : le centre Ophtalmologie Express déconventionné par l'Assurance maladie

Au Havre, le centre Ophtalmologie Express, qui partageait les mêmes locaux que le centre Sagéo récemment liquidé, se voit déconventionné par l'Assurance maladie à compter du lundi 7 avril. Le réseau qui gérait ce centre est en effet soupçonné de fraudes, annonce la Caisse nationale de l'Assurance maladie dans un communiqué.

Les investigations ont débuté, "suite au repérage d'incohérences dans les facturations de plusieurs centres" de ce réseau, qui en compte neuf au total. Après ces premières alertes, la Cnam lance, en 2023, "une task force nationale" pour contrôler l'activité de l'ensemble du réseau Ophtalmologie Express. Parallèlement, des plaintes sont déposées. Des enquêtes de terrain sont menées à partir de janvier 2024 par la task force de la Cnam, "en étroite collaboration avec les services de gendarmerie et l'Office central de lutte contre le travail illégal".

Un préjudice estimé à 6,6 millions d'euros

Les investigations "ont révélé des pratiques frauduleuses et récurrentes" dans les neuf centres du réseau, indique la Cnam, "à savoir des facturations d'actes non réalisés, des actes réalisés sans la présence d'ophtalmologue ou d'orthoptiste, ou encore des facturations systématiques d'actes médicaux sur consignes données au personnel, sans lien avec l'état médical du patient". Préjudice global estimé : plus de 6,6 millions d'euros.

Sept centres sont donc déconventionnés à compter de ce lundi, c'est-à-dire que les soins pratiqués à compter de cette date ne seront plus remboursés par la Sécurité sociale. La CPAM confirme à Tendance Ouest que le centre du Havre fait bien partie de la liste. Les prises de rendez-vous n'étaient plus possibles depuis plusieurs jours et le centre avait déjà cessé ses activités.

Outre ces sept centres déconventionnés, un centre avait déjà fermé de lui-même suite au contrôle de la CPAM et un second a fait l'objet d'un retrait d'agrément d'autorisation de fonctionnement par l'Agence Régionale de Santé Grand Est, entraînant automatiquement sa fermeture définitive et son déconventionnement.

Le réseau Alliance Vision, également présent au Havre, avait lui aussi subi un déconventionnement, pour une durée de cinq ans, à l'été 2023.