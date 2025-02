Le Havre. Le pôle de santé Sagéo ferme ses portes, 5 000 patients se retrouvent sans médecin

"C'est dur, dur…", soupire Karine Ménard, responsable du pôle de santé Sagéo du Havre. Mardi 25 février, sur les coups de 16h, elle s'apprêtait à fermer définitivement les portes de cet espace, après la liquidation judiciaire de Sagéo Services, qui gère une quarantaine de centres privés similaires en France.

"Nous avons été informées le 13 février par le tribunal de commerce de Paris de la liquidation avec effet immédiat, poursuit la responsable, nous sommes quand même venues travailler, sur la base du volontariat, pour aider les patients à récupérer leur synthèse médicale. Cela représente quand même 4 900 patients en médecine générale."

Le maire informé

Karine Ménard et les deux secrétaires sont licenciées. Les praticiens du centre, c'est-à-dire quatre médecins, une infirmière et une sage-femme, salariés par l'association Sagéo, une autre entité, attendent d'en savoir plus sur leur avenir. "Les patients ont été compréhensifs, ils ont créé un collectif, signé une pétition, certains ont écrit au maire et aux différents partis politiques… poursuit Karine Ménard, il y a un vrai soutien, c'est une belle reconnaissance pour nous." Le maire, Edouard Philippe, doit rencontrer le personnel, jeudi 27 février.

Un collectif de patients s'est monté.

Des patients sans solution

Au total, 10 000 patients ont fréquenté le centre Sagéo du Havre depuis son ouverture, à l'été 2020. "On a récupéré des patients qui n'avaient pas consulté depuis trois ou quatre ans, donc dans un état un peu critique. Là, où vont-ils aller ? Les urgences sont déjà engorgées…", s'interroge la référente havraise, avant d'accueillir l'un des tout derniers patients, qui fréquentait le centre tous les deux mois, pour une pathologie cardiaque. "Ici, j'avais un médecin qui me suivait. Maintenant je serai obligé d'appeler le 116-117, mais ce n'est pas pareil." Ce numéro de téléphone permet de joindre le Service d'accès aux soins. Entre 400 et 450 patients sans médecin traitant obtiennent chaque jour un rendez-vous par ce biais, selon Le Stétho, la lettre d'information de la communauté médicale havraise.

Dernier jour au pôle de santé Sagéo Impossible de lire le son.

Pratique. Le centre Ophtalmologie Express, dans les mêmes locaux que Sagéo, reste ouvert.