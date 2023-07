Le Havre. Santé : pourquoi les consultations d'Alliance Vision ne seront presque plus remboursées ?

Les consultations du centre Alliance Vision du Havre ne bénéficieront presque plus de remboursements par l'Assurance maladie, à partir du lundi 21 août. Concrètement, elle ne prendra en charge les soins pratiqués que sur une base très faible, le "tarif d'autorité", soit par exemple un remboursement d'1,22€ pour une consultation d'ophtalmologie à 30 €.

Une fraude à 21 millions d'euros

Cette situation s'explique par les soupçons de fraude qui pèsent sur le réseau Alliance Vision, qui propose des soins dentaires et ophtalmologiques dans treize centres en France, dont celui du Havre. L'Assurance maladie a décidé de déconventionner l'ensemble de ces centres de santé pour une durée de cinq ans. Elle évoque dans un communiqué des "facturations d'actes fictifs et non-respect, de manière répétée, des règles de cotation et de facturation des actes".

Le préjudice financier chiffré par l'Assurance maladie s'élève à 7,8 millions d'euros et pourrait être réévalué au total pour l'ensemble du réseau à près de 21 millions d'euros.

Le site Doctolib a de son côté annoncé avoir suspendu les services en ligne des centres du réseau.