Manche. Cette célèbre route du département voit sa vitesse abaissée

Sur la commune de Tanis, la route nationale 175 a changé de limitation de vitesse. Depuis quelques semaines, la traversée de Brée est désormais limitée à 50 km/h, contre 70 auparavant. Brée rejoint ainsi Précey, en amont sur la N175, au niveau de la régulation de la vitesse. Cette décision a été prise après plusieurs réunions avec les communes concernées et les services de l'État, ainsi qu'en raison des nombreux accidents survenus au niveau du carrefour de Brée.

La route nationale 175 permet de rejoindre la Bretagne et le nord de l'Ille-et-Vilaine après le passage d'Avranches. Elle dessert le Mont-Saint-Michel et mène jusqu'à Saint-Malo. Elle devient la N176 juste avant Pontorson.