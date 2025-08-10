Le Havre. Et si votre prochain week-end se passait au City de La Nef ?

Implantée à l'entrée du Havre, La Nef rassemble plusieurs enseignes de loisirs et de restauration, qui vivent leur tout premier été à cet emplacement : le bar-restaurant Star Millenium, Urban Jump (trampolines, parcours ninja), EVA (réalité virtuelle), Le Looping (bowling, mini-golf d'intérieur fluo, salles de quiz et karaoké), L'Horizon (cuisine du monde), Paradis du Fruit et enfin Le City. "La Nef, c'est un projet qui visait à créer un nouveau pôle de loisirs, accessible à tous et à toutes les générations", résume Bouna Diarra, cofondateur de cette dernière enseigne.

6 000m2 dédiés à la détente

Avec ses 6 000m², Le City est l'espace le plus vaste du site, occupant près de 40% de la surface. Ce complexe multiactivités indoor est le plus grand du genre dans l'agglomération. On y trouve du foot et du basket indoor, une plaine de jeux pour les enfants, un espace de jeux vidéo immersif (Neo-One), un bar sportif, une boutique orientée pop culture ainsi que l'activité phare : le BattleKart, alliant karting électrique et réalité augmentée. Des tarifs dégressifs sont proposés, selon le nombre de parties achetées.

Sport et loisirs dans un même lieu

Porté par trois cofondateurs locaux - Bouna Diarra, Mahdi Ben Tahar et Alexandra Karavashkina, également à la tête des bus touristiques Bee Le Havre et créateurs du complexe Arena Five – Le City ambitionne de toucher un public large, au-delà des seuls Havrais. "On aime accueillir les petits et les grands enfants, de 1 à 99 ans", explique Bouna Diarra. Le lieu prévoit des offres combinées et des stages sportifs cet été, notamment pour les ados. Une ambition simple : "Mêler sport, loisir et détente dans un seul et même lieu."

Pratique. Horaires et tarifs sur lecity.fr