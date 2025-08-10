En ce moment Mélatonine HELENA
Le Havre. Et si votre prochain week-end se passait au City de La Nef ?

Sport. BattleKart, foot indoor, plaine de jeux… Au Havre, au sein de la Nef, Le City occupe petits et grands, quelle que soit la météo !

Publié le 10/08/2025 à 09h15 - Par Maëlys Blondel
Le Havre. Et si votre prochain week-end se passait au City de La Nef ?
Le City attire des personnes de l'extérieur du Havre, de tous âges, grâce aux diverses activités qu'il propose. - La Nef

Implantée à l'entrée du Havre, La Nef rassemble plusieurs enseignes de loisirs et de restauration, qui vivent leur tout premier été à cet emplacement : le bar-restaurant Star Millenium, Urban Jump (trampolines, parcours ninja), EVA (réalité virtuelle), Le Looping (bowling, mini-golf d'intérieur fluo, salles de quiz et karaoké), L'Horizon (cuisine du monde), Paradis du Fruit et enfin Le City. "La Nef, c'est un projet qui visait à créer un nouveau pôle de loisirs, accessible à tous et à toutes les générations", résume Bouna Diarra, cofondateur de cette dernière enseigne.

6 000m2 dédiés à la détente

Avec ses 6 000m², Le City est l'espace le plus vaste du site, occupant près de 40% de la surface. Ce complexe multiactivités indoor est le plus grand du genre dans l'agglomération. On y trouve du foot et du basket indoor, une plaine de jeux pour les enfants, un espace de jeux vidéo immersif (Neo-One), un bar sportif, une boutique orientée pop culture ainsi que l'activité phare : le BattleKart, alliant karting électrique et réalité augmentée. Des tarifs dégressifs sont proposés, selon le nombre de parties achetées.

Sport et loisirs dans un même lieu

Porté par trois cofondateurs locaux - Bouna Diarra, Mahdi Ben Tahar et Alexandra Karavashkina, également à la tête des bus touristiques Bee Le Havre et créateurs du complexe Arena Five – Le City ambitionne de toucher un public large, au-delà des seuls Havrais. "On aime accueillir les petits et les grands enfants, de 1 à 99 ans", explique Bouna Diarra. Le lieu prévoit des offres combinées et des stages sportifs cet été, notamment pour les ados. Une ambition simple : "Mêler sport, loisir et détente dans un seul et même lieu."

Pratique. Horaires et tarifs sur lecity.fr

BattleKart, c'est quoi ?

Le City propose le BattleKart, un karting électrique immersif en réalité augmentée au Havre dans la Nef, pour offrir aux familles, amis une activité interactive unique en Normandie.

Inédit en Normandie

Le City accueille propose de se frotter au BattleKart, un concept créé en Belgique, qui mêle karting électrique et jeu vidéo. Sur une surface de 2 000m², 70 vidéoprojecteurs transforment le sol en circuits interactifs, offrant une expérience immersive inédite dans la région.

Des modes de jeu variés

Les participants peuvent s'affronter sur différents modes de jeu tels que BattleRace, BattleFoot ou BattleSnake. Chaque session de 15 minutes permet de combiner vitesse, stratégie et interactivité, le tout sans collision grâce à des karts équipés de capteurs sophistiqués. La taille règlementaire pour participer est de 1,45 mètre.

Pratique

Jusqu'au 31 août, la partie de BattleKart est à 19€ pour les plus de 16 ans, 16,50€ pour les moins de 16 ans. La plaine de jeu est accessible à partir de 5,50€ jusqu'à 3 ans, 9,90€ pour les 7-13 ans. Tous les tarifs et formule sur lecity.fr.

Le City est installé au 51 rue Pierre Semard, à la Nef du Havre.

Galerie photos
Le City attire des personnes de l'extérieur du Havre, de tous âges, grâce aux diverses activités qu'il propose. - La Nef

