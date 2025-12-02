En ce moment Autrement (PI) Julien LIEB
Caen. La décision est prise : la tour du CHU sera démolie

Santé. L'ARS Normandie communique ce mardi 2 décembre sur le futur de la tour du CHU de Caen. Un seul scénario est désormais approfondi : celui de démolir la tour du CHU.

Publié le 02/12/2025 à 11h41 - Par Lilian Fermin
Caen. La décision est prise : la tour du CHU sera démolie
La tour du CHU de Caen va bientôt disparaître du paysage. - Lilian Fermin

La tour du CHU de Caen, haute de 87m , est bien vouée à disparaître. Son futur fait l'objet de beaucoup d'interrogations depuis quelques mois, avec l'arrivée pressante du nouvel hôpital, qui doit accueillir ses premiers patients en 2027.

Trois scénarios s'imposaient, dont un vite écarté, de laisser cette tour comme elle est, sous surveillance. Autre possibilité, proposer un projet de reconversion et un réaménagement de la tour. Mais l'ARS Normandie confirme ce mardi 2 décembre que cette possibilité est inenvisageable. "Aucun scénario ne laisse en effet apparaître un modèle économique viable, le déficit d'opération variant, selon les options, de 200 à 300 millions d'euros."

La technique de démolition pas encore décidée

Désormais, un seul scénario est privilégié et sera approfondi sur le plan juridique, financier et opérationnel : celui de détruire la Tour de Nacre, véritable symbole dans le paysage de l'agglomération, qui appartient toujours à l'Etat. Cette opération pourrait coûter moins de 80 millions d'euros.

L'ARS précise néanmoins que la technique de démolition n'est pas encore arrêtée. Si des études doivent être encore menées dans les prochains mois, un nouveau point sera fait d'ici l'été 2026.

