CHU de Caen. "Il y a urgence" pour le député Joël Bruneau, concernant l'avenir de la tour

A cause des contraintes techniques "immenses", plus de 220M€ seraient nécessaires pour réhabiliter la tour du CHU de Caen, une fois que le nouvel hôpital sera fonctionnel. L'autre scénario "catastrophique", serait de ne rien faire. Pour sécuriser la tour, il faudrait alors 6M€, et ajouter chaque année 2M€, imputé au budget du CHU, "qui n'a pas besoin de ça".

Alors le député Joël Bruneau préconise vivement la démolition du bâtiment. "C'est la voie du bon sens, l'hypothèse la plus raisonnable." Selon des études, cela coûterait un peu plus de 100M€, dont 80M€ consacré seulement au désamiantage. "Il y a urgence, il faut accélérer les choses pour qu'une décision soit prise."

Que faire de ces 4 hectares ?

L'ancien maire de Caen a des idées. "Un espace paysager doit être mis en face de l'entrée du futur CHU, d'après les plans. On peut aussi envisager la construction de logements, ou des bâtiments complémentaires au CHU." Le secteur étant consacré au médical, à la recherche et à l'enseignement, l'élu imagine des bâtiments qui remplissent ces missions. "Ce sont des mètres carrés précieux."

Les idées avancées par Joël Bruneau Impossible de lire le son.

Qui financerait le tout ?

"C'est là tout l'enjeu", rebondit le député. Le bâtiment appartient à l'Etat, donc "la logique serait que l'Etat assume les coûts". Mais Joël Bruneau sait que les collectivités participeront, au moins au réaménagement urbain. "Il faut être lucide."

Ce dernier souhaite que toutes les parties prenantes se retrouvent autour d'une table et étudient "posément le sujet, qui sinon deviendrait soucieux. Prendre chaque année X millions dans le budget du CHU pour maintenir un bâtiment dont on ne sait que faire, ce n'est pas souhaitable. L'inaction serait la pire des décisions". Le gouvernement promet de répondre à la question d'ici l'été 2025.