Calvados. Florent Chardonnet, recruteur au CHU de Caen : "Il y a toujours des métiers en tension"

Florent Chardonnet est le responsable du recrutement et de l'attractivité au sein du CHU Caen Normandie.

Le CHU organise chaque année

un job dating. Cela porte ses fruits ?

"Oui ! Nous avons moins de postes vacants, c'est pourquoi cette année nous avions décidé uniquement de nous recentrer sur certains métiers en tension : sage-femme, infirmier de nuit, infirmier spécialisé ou manipulateur radio."

Pourquoi est-ce plus difficile

de recruter dans ces secteurs ?

"Il y a de la concurrence et beaucoup de postes disponibles dans le bassin caennais. J'enfonce aussi une porte ouverte, mais on voit une évolution dans la demande de nos jeunes diplômés, en termes de conciliation entre la qualité de vie personnelle et la qualité de vie professionnelle. Il y a moins d'appétence pour le travail de nuit, mais le problème, c'est que les patients sont là le jour, la nuit, et même les week-ends."

Comment les attirer alors ?

"On s'adapte. Nous ne recrutons pas une infirmière de nuit comme une infirmière de jour. Nous leur proposons des conditions favorables. Par exemple, elles peuvent devenir fonctionnaire immédiatement, dès le premier jour de travail. "

Un nouvel hôpital sort de terre

actuellement. Est-ce une donnée

importante pour les candidats ?

"Clairement, c'est un vrai facteur d'attractivité que de travailler dans des locaux neufs, avec des moyens modernes. Nous sommes souvent interrogés à ce sujet, les candidats veulent savoir si l'organisation changera. Le transfert d'un CHU vers un nouveau, c'est une opération assez incroyable."