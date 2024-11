CHU de Caen. Avenir de la tour : décision prise cet été, la démolition privilégiée ?

Que va devenir la tour du CHU de Caen, une fois que le nouvel hôpital sera pleinement fonctionnel, et que les patients pourront y être accueillis, en 2027 ? Le désormais député du Calvados Joël Bruneau se penche sur la question, et a interpellé le gouvernement, lors des Questions sans Débat, à l'Assemblée nationale. Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée aux Personnes en situation de handicap, représentant la ministre de la Santé, lui a répondu.

"Il y a urgence d'un lancement rapide d'une étude opérationnelle visant à la destruction et à la requalification des 4 hectares occupés par ce bâtiment de 23 étages", glisse Joël Bruneau, qui donne clairement le ton quant à son opinion.

Trois options sont sur la table

- La réutilisation de l'immeuble pour un coût estimé entre 220 et 280 millions d'euros étant donné que seuls 70 000m² sur 130 000 sont exploitables.

- La destruction pour un montant évalué à 110 millions d'euros environ, dont 80 millions pour le désamiantage.

- Le maintien en l'état avec les risques occasionnés, solution qui bien que plus facile semble la moins satisfaisante puisqu'elle coûterait 6 millions d'euros de travaux de protection et 1,5 million d'euros par an pour la maintenance minimale des lieux. Celle-ci grèverait gravement le budget du CHU de Caen.

Consciente qu'une "non-décision" aurait un coût pour l'hôpital, la ministre annonce que l'Etat, en concertation avec les collectivités, apportera "une solution au service du territoire d'ici l'été 2025 au plus tard". Un premier tour de table financier sera envisagé après des études complémentaires que la ministre a demandées au préfet, au directeur général de l'ARS, et au directeur du CHU, de mener.