Caen. 87 mètres de haut et 23 étages : que va devenir la tour du CHU ?

C'est un monument emblématique qui se dresse au bord du périphérique de Caen. Mais il est loin d'être le plus esthétique. Avec ses 87 mètres (un peu plus si on compte les antennes), l'élément phare de l'hôpital conçu par l'architecte Henry Bernard en 1968 a fait son temps.

Une tour "vétuste"

La tour, qui aura servi pendant près de 50 ans, n'a pas sa place dans le projet architectural du nouvel hôpital, acté en 2017. Le projet prévoit la construction, sur dix ans, d'un bâtiment de médecine et de chirurgie, et celle de "plateaux médico-techniques, logistiques et de tertiaire administratif". Au total, plus de 110 000 m² vont sortir de terre pour un peu plus de 500 millions d'euros.

Quelles pistes sur la table ?

Sonia de la Provôté, vice-présidente du conseil de surveillance de l'hôpital entre 2011 et 2017 et sénatrice du Calvados, résume les différentes pistes concernant cette grande tour en une phrase : "L'abandon, la déconstruction totale, ou le réemploi avec déconstruction partielle."

Une démolition totale coûterait "entre 100 et 120 millions d'euros", selon elle, qui a un temps exercé dans ce même bâtiment en tant qu'étudiante en médecine. En s'appuyant sur un rapport de la Cour des comptes de Normandie, elle explique que le bâtiment présentait "un niveau particulièrement élevé d'amiante". Le rapport pointait également une vulnérabilité importante de la tour face au risque incendie et une "impossibilité de mener des travaux de rénovation à des coûts acceptables", en raison de la structure de la tour, qualifiée de "vétuste". Elle serait notamment touchée par la "maladie du béton", un phénomène physico-chimique qui se traduit par l'effritement de la structure. Cependant, selon Cyrielle Leclerc, architecte à la tête du collectif "CHU pas d'accord !" en faveur de la sauvegarde de la tour, sa structure n'est pas touchée par le phénomène.

Un potentiel à exploiter

L'architecte en a fait son objet d'études lorsqu'elle était en école d'architecture et a pensé aux différents rôles que le lieu pourrait avoir. "Il pourrait accueillir des logements pour les étudiants ou les saisonniers, une salle de sport ou de spectacle, un restaurant panoramique au dernier étage… Cette tour offre une surface importante, elle a un potentiel qu'il serait dommage de ne pas exploiter."

Les conclusions de l'étude technique, dirigée par le préfet après un rendez-vous du maire et de la sénatrice à Matignon, devraient permettre d'y voir un peu plus clair sur l'avenir de la tour. Les travaux doivent s'achever en 2027, date où son destin sera définitivement scellé.