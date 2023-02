[Reportage] Caen. Un nouvel hôpital sort de terre, le point sur les travaux entamés

Des bâtiments sont déjà sortis de terre

Vrai. Le bâtiment de biologie est utilisé depuis quelques jours par la génétique, le premier service à avoir effectué le transfert. Le bâtiment logistique pharmacie administration est déjà bien visible, mais ne sera réceptionné qu'au mois d'avril. Le transfert va se dérouler en plusieurs étapes et devrait être terminé d'ici le mois de mai, car il n'est pas possible d'interrompre l'activité. Pas de retard pour le moment, puisque "tout se déroule comme prévu, nous sommes dans les temps", se félicite Lucie Lescot, directrice adjointe du CHU en charge de la reconstruction de l'hôpital.

Le déménagement dérange les patients

Faux. Les deux bâtiments évoqués n'accueillent pas de public, malgré leur superficie totale de 20 000 m2 et le fait qu'ils regroupent l'activité d'environ 500 personnes. "Il n'y a aucun impact pour le grand public, la continuité de service est assurée", affirme Lucie Lescot. Quand le transfert devra s'effectuer pour les hospitalisations, le CHU essaiera d'accueillir au maximum les nouveaux patients dans le futur édifice. Les autres devraient être déplacés en ambulance, tout simplement.

Une nouvelle tour va être construite

Faux. Il y aura deux grandes entités qui ne dépasseront pas les cinq étages. Un bâtiment d'hospitalisation, pour les patients devant rester sur place, et un autre dit de consultation et d'hospitalisation de jour. Il y aura en tout 1 397 lits, dont 85% seront dans des chambres individuelles. Puisqu'une majorité des équipements des chambres et des salles de soin seront neufs, le déménagement est simplifié. Pour le reste, eh bien, ce sera dans des cartons !

Le fonctionnement du nouvel hôpital doit faciliter le parcours du patient

Vrai. C'est même l'objectif principal de cette reconstruction. "On va être en mesure d'accueillir un patient et de lui permettre de passer des examens sur des spécialités différentes sur une seule journée, promet Lucie Lescot. Nous allons regrouper toutes les spécialités sur un plateau de consultation. Ce sont les spécialités qui viennent au patient, il ne se déplace plus." Fini donc d'aller d'étages en étages et de se perdre dans ce labyrinthe qu'est le CHU.

La tour va être démolie aussitôt

Faux. Une réflexion sur l'avenir du bâtiment haut de 23 étages est en cours, mais rien n'est acté pour le moment. "Une pré-étude a été lancée, mais sa démolition coûte trop cher", affirme la directrice adjointe.