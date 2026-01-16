Télévision. "Animaux à adopter" sur TMC : l'émission culte de retour en Normandie dans un refuge SPA pas comme les autres

Après une pause hivernale, Animaux à adopter : nouvelle famille pour une nouvelle vie revient avec des épisodes inédits sur TMC, diffusés chaque dimanche à 19h25. Pour cette huitième saison, l'émission continue de suivre le quotidien des refuges, des équipes de la SPA et surtout des animaux en quête d'un nouveau départ.

A l'écran, on retrouve le duo emblématique Sandrine Arcizet et Elodie Ageron, complices depuis plus de 20 ans. Une authenticité qui fait toujours la force du programme et explique son succès, avec plus de 400 000 téléspectateurs en moyenne.

Un refuge SPA unique en Normandie au cœur de l'émission

Dans une interview accordée à Télé Loisirs, les deux animatrices annoncent certains des lieux mis à l'honneur cette saison : "Prochainement, on sera en immersion dans Le Grand Refuge de la SPA en Normandie, pour des adoptions complètement différentes, avec des animaux de la ferme et des chevaux." Le Grand Refuge de la SPA en Normandie est situé à Pervenchères (Orne). Un changement de décor qui offre un autre regard sur l'adoption, et sur les animaux de compagnie "atypiques" !

Chevaux, ânes, animaux de ferme : des adoptions pas comme les autres

Sur place, le refuge accueille une grande diversité de profils :

Equidés (chevaux, ânes…)

Chats libres , parfois en nombre

L'équipe du site explique : "Nous accueillons principalement des équidés et des animaux de la ferme, mais aussi des chats libres et des chiens aux profils particuliers. Les entrées sont très variées : abandons, saisies, cessions…"

Ici, l'adoption ne se résume pas à un simple coup de tête.

Adopter autrement : des conditions strictes pour le bien-être animal

Dans ce refuge normand, chaque adoption suit un processus précis : "Pour les adoptions, les modalités sont différentes. On vérifie d'abord que les conditions d'accueil de l'animal sont réunies. Ensuite, on propose des profils compatibles pour voir s'il y a un véritable coup de cœur."

Une approche responsable, qui insiste sur un message fort : le bien-être animal concerne tous les animaux, sans exception.

"Animaux à adopter" sur TMC : une émission engagée et utile

A travers cette immersion en Normandie, Animaux à adopter rappelle son rôle essentiel de sensibilisation.

"Dans l'émission, on a vraiment voulu montrer que le bien-être animal vaut pour toutes les espèces, et expliquer concrètement comment fonctionne le refuge au quotidien."

Une séquence qui promet d'émouvoir, mais aussi de faire réfléchir, en mettant en lumière des animaux souvent moins visibles… et pourtant tout aussi attachants.

Quand sera diffusé l'épisode tourné en Normandie ?

Si le retour de l'émission était bien dès dimanche 11 janvier 2026 sur TMC, la date de diffusion de l'épisode consacré au refuge normand n'a pas encore été communiquée.

Une chose est sûre : cette immersion atypique fait déjà partie des moments les plus attendus de la saison !

Adresse du refuge

Le Grand Refuge SPA – Normandie

Lieu-dit La Chevrie

61360 Pervenchères (Orne)