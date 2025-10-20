En ce moment La belle et la bête INDOCHINE
Près de Caen. Trop de chats à prendre en charge : la SPA cherche des familles d'accueil

Solidarité. La SPA de Verson a lancé un appel afin de trouver de nouvelles familles d'accueil capables d'héberger pendant quelques semaines des chats pris en charge par la Société protectrice des animaux.

Publié le 20/10/2025 à 17h27 - Par Lilian Fermin
Près de Caen. Trop de chats à prendre en charge : la SPA cherche des familles d'accueil
Valérie Guenon et Ponpon, chat de 9 ans, qui se cherche une nouvelle famille. En 2025, 513 chats ont été pris en charge déjà à Verson. En 2015, c'était 180.

En quelques jours, la SPA de Verson a été submergée par le besoin de prendre en charge environ 80 chats. La Société protectrice des animaux ne possède qu'une vingtaine d'emplacements pour mettre en quarantaine les nouveaux venus. Elle doit donc faire avec l'aide de familles d'accueil.

"Elles sont là pour accueillir temporairement un chat chez soi, le temps des soins, l'emmener chez le vétérinaire, le sociabiliser, puis le ramener au refuge afin qu'il se trouve un foyer", détaille Valérie Guenon, salariée. "Cela dure au minimum une dizaine de jours, et peut aller jusqu'à trois mois." Parfois, les familles craquent, et adoptent l'animal.

Valérie Guenon

Si une cinquantaine de familles font déjà partie du réseau, une trentaine se sont proposées récemment. "Elles ont pris conscience de l'urgence, et accueilleront exceptionnellement deux chats par foyer." Tout est fourni par la SPA : nourriture, litière, arbre à chat… Les familles souhaitant aider sont invitées à se manifester par mail (spa.bn.verson@gmail.com) et seront recontactées. L'association a aussi besoin de dons.

