Orne. Ils vont gravir la hauteur symbolique de l'Everest pour la bonne cause

Solidarité. Six sportifs du Mêle-sur-Sarthe (Orne) vont gravir la hauteur symbolique du plus haut sommet du monde, celui du Mont Everest, samedi 6 décembre. L'objectif est de récolter des fonds pour l'AFM Téléthon.

Publié le 05/12/2025 à 16h26 - Par Martin Patry
Orne. Ils vont gravir la hauteur symbolique de l'Everest pour la bonne cause
Six amis du Mêle-sur-Sarthe vont grimper la hauteur symbolique de l'Everest pour le Téléthon, samedi 6 décembre. - Courtoisie

A 45 ans, Benoît Sablé n'en est pas à son coup d'essai. "C'est la 15e fois que l'on s'engage pour le Téléthon, raconte le sportif ornais, qui s'apprête à grimper symboliquement la hauteur du Mont Everest avec des amis. Chaque année, on essaie d'innover. On a déjà fait du rameur, du vélo et de la course à pied. Cette année, on voulait faire quelque chose d'original", poursuit le passionné de randonnée.

Un tapis de course incliné

Pendant 24h, deux équipes de trois personnes vont chacune tenter de venir à bout des 8 849m d'ascension. "On va marcher sur un tapis de course incliné à 10%, explique Benoît Sablé. On va monter de 10m tous les 100m, donc chaque personne devrait marcher une trentaine de kilomètres. Ca fait huit heures de marche", poursuit-il.

Les sportifs, qui espèrent récolter un total de 8 849€ grâce à leurs sponsors et aux dons de la population, pourront compter sur le soutien du public tout au long de l'ascension. "C'est très festif. La nuit va être longue et froide mais il y a toujours du monde pour nous tenir compagnie", raconte Benoît Sablé.

"La recherche avance"

Au Mêle-sur-Sarthe, de nombreuses animations sont organisées dans le cadre du Téléthon, vendredi 5 et samedi 6 décembre. "Pour nous, les défis ont toujours un sens. Nous avons un ami proche, bien connu au Pays mêlois, qui souffre de mucoviscidose. On voit que tout ce que l'on fait depuis 15 ans, c'est une pierre à l'édifice car la recherche avance. Ça nous motive", conclut Benoît Sablé.

Benoît Sablé à propos de son défi sportif

Les plus lus
