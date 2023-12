Orne. Ils veulent battre un record du monde pour le Téléthon

L'Orne pourrait bientôt être inscrit au livre Guinness des records. Les habitants de Passais Villages vont tenter de battre le record du monde de la plus longue chaîne de trombones, ce samedi 2 décembre. "Au moment du Téléthon, on mobilise beaucoup de monde et là, tout le monde peut participer, du plus jeune au plus ancien. On s'est dit pourquoi ne pas essayer de faire aussi bien si ce n'est plus pour arriver à battre le record", explique Pascal Lemonnier, président du Téléthon de Passais Villages.

L'événement est une façon de récolter de l'argent différemment pour l'AFM. L'association a vendu à 2€ l'unité plus de 1 000 boîtes de trombones, achetées 50 centimes. "Je n'ai pas encore compté toutes les boîtes qui ont été vendues, mais ça va représenter une belle somme", se réjouit le président.

"Je pense qu'on va le battre largement"

Le record à battre est de plus de deux kilomètres, mais Pascal Lemonnier est confiant. Chaque boîte contient 100 trombones, ce qui équivaut à une distance de 3,20 mètres, soit plus de 3,2 kilomètres si tous les acheteurs viennent assembler leurs trombones samedi 2 décembre.

"Tout le monde fabrique sa chaîne et vient l'assembler sur le terrain, présente-t-il. On va mesurer d'un point A à un point B, et on fera plusieurs allers-retours avec la chaîne jusqu'à plus de trombones !" La tentative se déroule sur les parkings de la salle multiculturelle de Passais Villages, sous le regard d'un huissier pour valider le record. "Je pense qu'on va le battre largement", estime Pascal Lemonnier.