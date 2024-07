Orne. Pique-niquez avec les animaux au refuge SPA de Pervenchères

Chevaux, cochons, ânes… Et si vous mangiez entouré d'animaux ? C'est possible dans l'Orne ! Le Grand Refuge SPA de Pervenchères, seul refuge de France spécialisé dans les équidés et les animaux de la ferme, organise dimanche 14 juillet de 12h à 17h un pique-nique géant au milieu de ses pâturages.

"Les animaux ont accepté de partager leur pelouse", lance Stéphanie Girard, la directrice du site. Ce pique-nique est l'occasion de faire découvrir le refuge aux personnes qui ne seraient pas venues dans le cadre d'une adoption.

Vous devez ramener votre propre déjeuner. Des tables de pique-nique sont à la disposition du public. Une buvette associative est également installée tout l'été. Les fonds récoltés permettront d'acheter une nouvelle volière à la fin de la saison estivale.