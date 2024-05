Pervenchères. Courez au milieu des animaux à la SPA de Pervenchères !

Le Grand Refuge SPA de Pervenchères, spécialisé dans la prise en charge des équidés et des animaux de la ferme, organise un cross à l'occasion de sa réouverture le dimanche 31 mars. La course de 4,5km est parsemée de 11 obstacles simples dont la moitié est située en partie boueuse. Il faut venir déguisé... en animal ! "La course est destinée au grand public, explique Stéphanie Girard, responsable de la SPA de Pervenchères. L'idée, c'est de faire découvrir le refuge autrement." Et quoi de mieux pour le découvrir que de courir au milieu des animaux ? En effet, le parcours sillonne une partie des 160 hectares du site. Les chevaux, ânes et cochons seront les premiers spectateurs, installés dans les pâtures voisines. L'objectif est d'encourager les adoptions.

Le projet a été imaginé par un jeune homme en service civique en 2019, mais n'a pu être mis en place plus tôt. Finalement, l'idée a été ressortie des cartons par Stéphanie Girard et ses collègues Marine Lesueur, en alternance, et Justine Gisselbrecht, en service civique, pour fêter les 10 ans du Grand Refuge, mais aussi pour faire une grande annonce. Car la SPA, habituellement fermée au public du 30 octobre au 31 mars, ne fermera désormais plus l'hiver.

Pratique. Course réservée aux majeurs. Inscription sur galogadou.adeorun.com. Tarif : 15€. La recette sera utilisée en faveur des animaux.