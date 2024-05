Mortagne-au-Perche. Pendant les vacances, ces lycéens travaillent à l'organisation d'une exposition caritative pour la SPA

Léonie Bouteloup a bientôt 16 ans. A la différence de la majorité des adolescents de son âge, elle a consacré une partie de ses vacances scolaires à travailler. La jeune en classe de seconde au lycée Bignon de Mortagne-au-Perche organise, avec sept de ses camarades en option art, une exposition à but caritatif pour le Grand Refuge SPA de Pervenchères, du vendredi 24 au dimanche 26 mai, à la salle Vallée de Mortagne.

L'expo, sur le thème animalier, va accueillir les œuvres de six artistes professionnels, contactés par les élèves. Ces derniers compléteront l'exposition de leurs productions.

Ecoutez la professeure d'arts plastiques, Géraldine Besnard

Les médiévales du Grand Refuge

Avant ce rendez-vous à la fin du mois, la moitié du groupe, dont Léonie Bouteloup, tiendra un stand dimanche 5 mai à la SPA de Pervenchères pour annoncer l'exposition. Après avoir fêté ses 10 ans vendredi 26 avril, le Grand Refuge ouvre ses portes samedi 4 et dimanche 5 mai avec un village médiéval et de nombreuses animations musicales et théâtrales. Les élèves proposeront également des ateliers de peinture et la vente de petits dessins et porte-clés. Les bénéfices seront entièrement reversés à l'association.