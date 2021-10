Dans l'Orne, la SPA inaugure son refuge national pour les chevaux abandonnés et maltraités

La Société Protectrice des Animaux a inauguré jeudi 12 mai 2016 son nouveau « Grand Refuge » à Pervenchères, entre Alençon et Mortagne-au-Perche (Orne). Ce lieu unique en France, animé par 15 salariés et une trentaine de bénévoles, s'étend sur plus de cent hectares et est dédié à la remise en forme des équidés : chevaux, poneys, ânes qui ont été victimes d'abandon ou de maltraitance.

187 équidés déjà hébergés

Ce centre est le premier de ce type en France, il a été concu pour accueillir une centaine d'animaux, mais 187 y sont déjà hébergés...

La SPA veut faire de ce centre son "navire amiral" au niveau national, et l'ouvrir aux visites du public. Natacha Harry, présidente nationale de la SPA :

Portes ouvertes

La SPA organisera à Pervenchères, les 21 et 22 mai son premier week-end d'adoption de 130 chevaux, ânes, poneys, pour leur donner une nouvelle famille, mais aussi faire de la place au Grand Refuge à quelques centaines d'autres qui sont en attente d'un hébergement. Les adoptants doivent posséder un terrain d'au moins 10 000 m2 avec un abri et un point d'eau.