Rouen. Pistes cyclables, espaces arborés… Les nouveaux aménagements de la rue Saint-Sever et du Cours Clemenceau ont été livrés

Mobilité. Les nouveaux aménagements de la rue Saint-Sever et du Cours Clemenceau à Rouen ont été inaugurés, mardi 13 janvier. Ces travaux ont été réalisés dans le but de promouvoir la marche, la pratique du vélo et de réduire la vitesse.

Publié le 16/01/2026 à 16h16 - Par Margaux Fresnais
La piste cyclable est bidirectionnelle. Elle est reconnaissable à son revêtement rouge bordeaux. - Margaux Fresnais

Inaugurés mardi 13 janvier, les nouveaux aménagements du bas de la rue Saint-Sever et du Cours Clemenceau à Rouen visent à favoriser la marche, la pratique du vélo et à réduire la vitesse tout en améliorant la connexion d'accès entre la rive gauche et la rive droite.

Transformation du quartier rive gauche

Au total, plus de six mois de travaux ont été nécessaires pour transformer ces deux artères de la rive gauche. Le parking à ciel ouvert du Cours Clemenceau est devenu un parc, offrant des chemins pour les piétons et une piste cyclable le long de la nouvelle ligne T5. Deux stations T5 ont été intégrées de part et d'autre du Cours Clemenceau : une station Champlain (Terminus T5) et une autre au niveau de la place Joffre. Des éléments de confort ont été apportés aux Cours Clemenceau, tels que des bancs, des tables et des transats, ainsi que deux terrains de pétanque et des jeux pour enfants. Un totem en bois fabriqué à la tronçonneuse a été mis en place, ainsi que deux toilettes publiques.

La rue Saint-Sever, entre le quai Jean Moulin et la place des Emmurées, a vu quelques transformations. Une nouvelle piste cyclable a été aménagée pour faciliter l'accès à la rive droite. Des bancs ont été installés et des arbres ont été plantés. Ce tronçon entre les quais de Seine et le Cours Clemenceau a vu l'une de ses deux voies être supprimée pour créer un alignement arboré.

