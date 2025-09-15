En ce moment No time to talk JONAS BROTHERS
Rouen. Le poste municipale de Saint-Sever doit ouvrir en fin d'année 2025

Sécurité. Le futur poste de police municipale de la rive gauche de Rouen, rue Saint-Sever, doit ouvrir ses portes d'ici la fin de l'année. Une manière d'apporter une présence supplémentaire dans un quartier où les riverains se sentent parfois en insécurité. 

Publié le 15/09/2025 à 20h25 - Par Margaux Fresnais
Rouen. Le poste municipale de Saint-Sever doit ouvrir en fin d'année 2025
Le nouveau poste de la police municipale, situé au 127 rue Saint-Sever, est encore en chantier jusqu'à la fin de l'année 2025.

Le nouveau poste de police municipale de Saint-Sever ouvrira ses portes d'ici la fin de l'année, a annoncé le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, lors d'une visite de chantier, lundi 15 septembre. Il s'agit de "renforcer le sentiment de sécurité des riverains et des commerçants", détaille Guillaume Caron, directeur de la police municipale. Une façade délabrée, des poutres en acier apparentes et de la poussière au sol : ce nouveau poste de police, situé au 127 de la rue Saint-Sever, est encore en plein chantier. Il s'agit du premier poste de police municipale sur la rive gauche : "Deux accès seront mis en place : l'accès public situé rue Saint Sever, sur la voie piétonne, et l'entrée réservée au personnel se trouvera rue Lafayette", explique Guillaume Caron.

Le futur poste comportera aussi un bureau de confidentialité où pourra être reçu un agent de la police nationale deux fois par semaine, pour recueillir les dépôts de plainte : "Les policiers municipaux ne sont pas habilités à le faire", précise le directeur. 

"Renforcer la présence du service de police sur le territoire de Saint-Sever"

L'objectif de ce nouveau projet est de renforcer la sécurité dans le quartier de Saint-Sever suite à une grande demande de la part des habitants et des commerçants, qui peuvent se sentir en insécurité sur la voie piétonne. C'est le cas de Kayna Mohammadi, une habituée des lieux : "Il y a des bagarres ici, surtout le soir, on ne se sent pas en sécurité. On ne peut pas marcher comme on veut, c'est compliqué."

Recruter pour pouvoir ouvrir ce poste de police municipale

Depuis le début de son mandat, "la tranquillité publique est un enjeu majeur" pour le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol. Une volonté de renforcer les équipes pour pouvoir ouvrir ce nouveau poste de police municipale sans diminuer la présence sur le terrain : "Sur l'ensemble du mandat, il y avait au départ 54 policiers municipaux avec ce nouveau poste de police municipale, ils vont passer à 72. Cela représente 33 % d'augmentation des effectifs avec la brigade de nuit", abonde Guillaume Caron.


