Rouen. Deux mineurs interpellés pour trafic de drogue

Mardi 30 septembre la police municipale de Rouen est intervenue dans les caves d'un immeuble, rue Florence Arthaud (sur l'ancien site des immeubles "verre et acier"), pour une suspicion de squat. Sur place, les agents ont découvert 12 pochons de résine de cannabis et une balance de précision.

Deux mineurs, n'habitant pas Rouen, ont été interpellés et ramenés au commissariat central de Rouen. Ils ont été entendus par un officier de police judiciaire.