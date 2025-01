Rouen. Démolition des "Verre et Acier" : quand les travaux vont-ils démarrer ?

Habitat, immobilier. Un an et demi après l'incendie de deux immeubles Verre et acier de Rouen, le terrain des Pépinières Saint-Julien a été vendu aux promoteurs Cogedim-Virgil. La démolition des cinq immeubles encore debout doit débuter à la fin du mois de janvier, pour laisser petit à petit la place à un nouveau quartier.