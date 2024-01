Rouen. Incendie des immeubles verre et acier : l'heure du procès pour trois mineurs

Les conséquences de ces impressionnants incendies sont toujours visibles avec le chantier d'évacuation des déchets amiantés qui est en cours, quartier Saint-Julien à Rouen.

Le 30 septembre 2023, deux immeubles verre et acier partaient en fumée dans de gigantesques flammes et un important panache de fumées, qui n'a que trop rappelé aux habitants le traumatisme de Lubrizol.

Trois adolescents devant le tribunal

Vient désormais le temps de la justice. Jeudi 25 janvier, trois adolescents de 14 ans sont jugés par le tribunal pour enfant pour des faits de destructions volontaires par incendie ou tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes. Ils ont été interpellés un peu plus de deux semaines après les faits, le mercredi 18 octobre, grâce au signalement d'un chef d'établissement scolaire de l'agglomération qui a prévenu les autorités qu'une élève détenait des vidéos des faits, diffusés sur les réseaux.

Sur les quatre adolescents interpellés initialement, un a été mis hors de cause. Les trois autres ont reconnu les faits. Ils ont notamment expliqué "avoir trouvé un bidon d'essence et avoir voulu fabriquer un cocktail molotov et provoquer un incendie", a expliqué le parquet, ajoutant que les mis en cause connaissaient bien ces immeubles désaffectés et s'y étaient rendus à plusieurs reprises.

Les trois adolescents ont été placés en centre éducatif fermé dans l'attente de leur jugement par le tribunal pour enfants.