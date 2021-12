Rouen. Rouen : une partie des quais rive gauche fermée "pour une durée indéterminée"

Les amateurs de travaux dans le cœur de l'agglomération rouennaise (Seine-Maritime) seront ravis. Surtout ceux qui ont découvert au petit matin du mercredi 6 mars 2019 la fermeture des quais hauts sur la rive gauche, entre les ponts Mathilde et Corneille. Une fermeture qui a été préparée en amont mais qui n'a été annoncée que la veille, dans la soirée, par la Métropole Rouen Normandie.

Un ouvrage vétuste

Selon les premiers éléments communiqués, les cinq voies du quai Jacques-Anquetil ne seront plus praticables pour une "durée indéterminée", alors que cet axe majeur est très emprunté pour relier le centre-ville au boulevard industriel et à l'autoroute. La cause de cette fermeture soudaine ? La vétusté de ce quai, qui surplombe une voie SNCF, "tellement en mauvais état" qu'il en devient inquiétant.

Pour maintenir la circulation pour les usagers de ce quartier, une déviation a été mise en place sur les quais bas, en parallèle des voies fermées. Un système qui permet de ne pas faire de gros détours mais qui devrait allonger les temps de trajet, alors que la circulation se fait en deux fois une voie. Les automobilistes devront sûrement s'habituer à cette nouveauté, car la réouverture des quais hauts n'est pas encore prévue pour le moment. D'éventuels travaux de réparation ou de reconstruction sont soumis à une enquête publique, qui doit elle-même prendre en compte de multiples paramètres comme la future gare SNCF qui pourrait venir s'installer à proximité dans le quartier Saint-Sever.

Un nouveau carrefour à feux tricolores est mis en place sous le pont Mathilde pour rediriger vers les quais bas. - Métropole Rouen Normandie

Au niveau du pont Corneille, les voitures roulent dans les deux sens depuis et vers une déviation sur les quais bas. - Métropole Rouen Normandie