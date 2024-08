Rouen. Canicule : l'Agora des quais rive droite prise d'assaut par les promeneurs grâce à ses jets d'eau

Avec ces fortes chaleurs, difficile de trouver de trouver de la fraîcheur en ville lundi 12 août. Certains promeneurs se sont donc rapprochés des quais de Rouen. Et ça tombe bien, les travaux de l'Agora, située à l'emplacement de l'ancien Panorama XXL sont terminés. Les familles peuvent notamment profiter des jets d'eau installés dans le but de lutter contre les îlots de chaleur.

"Vu la chaleur, je me suis dit que j'allais y faire un tour"

Dans ce lieu, végétations, transats et jets d'eau s'entremêlent en un seul et même lieu. "Je découvre cette agora. Je l'ai vue en construction. Vu la chaleur, je me suis dit que j'allais y faire un tour", confie Carole Lefebvre, bihorellaise installée sur les gradins sous les toiles d'ombrage. "C'est super, les enfants peuvent profiter de l'eau, c'est bien aéré, les petits transats sur le côté sont très sympas aussi, ajoute-t-elle. C'est judicieux d'avoir mis des jets d'eau", et d'autant plus en cas de canicule comme ce lundi 12 août. De son côté, Cyrille Juquin, rouennais, a également découvert ce nouveau lieu. "Je déjeunais avec une amie et j'ai vu que les travaux étaient finis, explique-t-il. Cela va ramener de la fraîcheur et de la végétation, qui manquait sur les quais. Concernant les jets d'eau, ça me fait un peu penser au miroir d'eau de Bordeaux, c'est bien pour les enfants."

Pas assez de végétalisations ?

"On a décidé de passer l'après-midi à Rouen et donc on s'est baladé sur les quais rive droite pour découvrir ce qui avait été fait à l'endroit de l'ancien Panorama XXL", relate Dominique Foloppe, habitant de la métropole de Rouen, venu avec sa femme. "Les jets d'eau peuvent être rafraîchissants mais avec tous ces pavés, on a l'impression qu'on ressent plus la chaleur", indique-t-il. En effet, au sein de cette agora, un grand espace en béton où se situent les jets d'eau a été créé. Un détail que le promeneur a pointé du doigt lors de son passage à Rouen.

A noter que cet espace servira de scène ouverte pour des compagnies de théâtre ou musicales.